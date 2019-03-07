Erhan Nacar serbest bırakıldı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, hakkında basında çıkan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Erhan Nacar, örf ve adetlerine son derece düşkün, ahlaklı bir ailede yetiştiğini belirtip evlatlarına son derece düşkün bir baba olarak böyle bir konunun içerisinde yer almanın kendisini üzdüğünü ifade etti.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Nacar, “Elbetteki gerçekler ortaya çıktı, suçsuz olduğuma mahkeme kanaat getirdiği için dışarıdayım. Aslında hem üzgünüm hem de mutlu. Öz çocuğumla alakalı böylesine hassas ve kabul edilemez bir konu içerisinde olmaktan ötürü üzgünüm. Ancak suçsuz olduğuma, sayın hakimlerin kararı ile serbest bırakılmama ve tüm gerçeklerin su yüzüne çıkmasına da bir o kadar mutluyum. Elbette ki hayatta her şey insanlar için. Yüce Allah’ıma inancım tam. Ahirette veremeyeceğim hesabın içine asla girmem. Bu dünya geçici, bizim esas yaşayacağımız bir ebedi hayat var; ahiret var. Bu üzücü süreci Rabb'imin yüce adaletine sığınarak alnımın akı ile çıktım. Umarım ki benim yaşadığım bu asılsız süreci kimse yaşamaz. Adalet yerini buldu, şükürler olsun” dedi.

ŞOKE EDEN İDDİA

Çocukları ‘tacizden koruma’ hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan Nacar'ın, 8 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunmaktan tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı iddia edilmişti. Baba suçlamaları kabul etmezken, iddianamede çocuğun beyanlarının tereddüte yer bırakmadığı, cinsel istismar suçunun oluştuğu belirtilmişti.

İHA