Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erick Pulgar'ın geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Pulgar'a Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.





'BANA DUYULAN GÜVENE LAYIK OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı terletecek olan Şilili futbolcu, Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

İSTANBUL, (DHA)



