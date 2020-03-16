Ericsson Frekans Paylaşımı çözümü kullanıma sunuldu

Ericsson Frekans Paylaşımı, yazılım güncellemesi yoluyla hem 4G hem de 5G'nin aynı frekans bantı üzerinde kullanılabilmesine olanak tanıyor ve frekansı kullanıcı talebine göre 1 milisaniye içerisinde dinamik olarak tahsis edebiliyor. 5G'yi mevcut bantlarda kullanabilmenin en ekonomik yolunu sunan dinamik frekans paylaşımı çözümü, daha ilk günden itibaren geniş bir 5G kapsama alanı sağlamasının yanı sıra frekansın daha verimli kullanılarak kullanıcı performansının en üst düzeye çıkarılabilmesine olanak tanıyor.

ESS sayesinde artık yeni bir "G" kullanıma almadan önce frekansı yeniden oluşturma ihtiyacının ortadan kalktığını belirten Ericsson’un Şebekelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fredrik Jejdling, "Önümüzdeki 12 ay içinde, desteklediğimiz 5G ağlarının yüzde 80'inden fazlası daha geniş 5G kapsamı elde etmek üzere bizim frekans paylaşım çözümümüzü kullanmaya başlayacak” dedi.

Frekansın çok verimli kullanılması gereken sınırlı ve maliyetli bir kaynak olduğuna dikkat çeken Ovum/Omdia Kıdemli Analisti Julian Bright; “Ericsson Frekans Paylaşımı, servis sağlayıcıların FDD bantlarında 5G'yi yeniden yatırım yapmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde kullanıma sunabilecekleri anlamına geliyor. Servis sağlayıcılar, yüksek hızlı ve kapasiteli 5G hizmetleri için hem yeni hem de mevcut bantlarını kullanabiliyor. Frekansı, dinamik bir şekilde 4G ve 5G arasında tahsis etmek 5G’yi kullanıma almanın en iyi yolu” dedi.

Çeşitli servis sağlayıcılar ESS’i kullanmaya başladı

Ericsson'ın ana mobil ağ tedarikçisi ve stratejik ortağı olan Swisscom(İsviçre), Nisan 2019 tarihi itibarıyla Avrupa'da ticari 5G hizmetlerini başlatan ilk iletişim servis sağlayıcısı oldu. Aralık 2019'da ülke çapında 5G kapsama alanı elde eden Swisscom, Ericsson Frekans Paylaşımı ile ağını geliştirmeye devam ediyor.

Swisscom BT, Ağ ve Altyapı Grup Başkanı Christoph Aeschlimann konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ericsson Frekans Paylaşımı, 5G’nin hızlı bir şekilde benimsenmesinde kilit rol oynuyor. Bu hem müşterilerin hem de operatörlerin kazandığı çok önemli bir yaklaşım. Müşteriler 5G’nin avantajlarından anında faydalanmaya başlarken, operatörler ise çok değerli frekanslarını daha verimli bir şekilde kullanabiliyor. En başından bu yana ESS yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu süre zarfında 5G hizmetimiz ülke çapında nüfusun yüzde 90'ını kapsamış durumda.

Avustralya'da ticari 5G hizmetini Mayıs 2019'da başlatan Telstra, Ericsson'ın yardımıyla 5G kapsama alanını ülkenin dört bir yanındaki 32 büyük şehre ve bölge merkezine genişletti.Telstra Ağ ve Mühendislik Altyapı Yöneticisi Channa Seneviratne, “Ericsson Frekans Paylaşımı, Telstra'nın 5G hizmetini daha hızlı piyasaya sunmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek. Ayrıca, hem 4G hem de 5G müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek yerden karşılayabilmemize olanak tanıyacak. Bu kilometre taşları Telstra açısından ve Avustralya açısından büyük önem taşıyor. 5G hizmetini çok geniş alanlara hızlı ve verimli bir şekilde taşıyabilmemizi sağlayarak Avustralyalılara çok daha iyi 5G hizmetleri sunabilmemize olanak tanıyor” dedi.

Doha'da 5G hizmetlerini 3,5 GHz bandında ticari olarak sunmaya başlayan Ooredoo(Katar), "Ericsson Frekans Paylaşımı” ile 'Supernet' hizmetini ülke çapında tamamen 5G destekli hale getirmek üzere bir sonraki aşamaya geçiyor.

Ooredoo Katar CEO’su Waleed Al Sayed, "Bir sonraki aşamaya geçerken, Ericsson Frekans Paylaşımı, trafik talebine göre 4G ve 5G arasındaki frekansı dinamik olarak paylaşılmasını sağlayarak benzersiz bir yenilik getiriyor. Bu, mobil operatörler olarak bizim frekans varlıklarımızı en verimli bir şekilde kullanmamızı ve 5G hizmetini çok hızlı, kesintisiz ve uygun maliyetlerle genişletebilmemize olanak tanıyor. ESS stratejik hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurken, müşterilerimizin internet deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza ve dijital yaşamlarını zenginleştirmemize olanak tanıyacak” dedi.

Polonya merkezli servis sağlayıcı Play, ticari ağında ESS’i kullanıma aldı. Play CEO’su Jean Marc Harion, "Legionowo'daki 5G ağımız, Play'in 5G alanındaki teknolojik ilerlemesinin en büyük kanıtı ve ağımızı genişletme ve modernize etme stratejimizin en önemli kilometre taşlarından biri. ESS ile cihazlar kullanıma sunulduğunda 5G hizmetini ticari olarak sunabilme yolunda önemli bir adım atıyoruz” dedi.

ESS ekosistemi

Ericsson Frekans Paylaşımı yazılımı, Ericsson'ın 2015'ten bu yana sunduğu 5 milyon 5G'ye hazır baz istasyonunun hepsinde çalışabiliyor. Ericsson, dinamik frekans paylaşımı kullanımını mobil cihazlarda geliştirmek ve çözümü dünya geneline yaymak üzere Qualcomm'ın yan kuruluşu Qualcomm Technologies (Snapdragon 5G Modem-RF-System özelliğine sahipQualcomm® Snapdragon™ 865 ve 765 Mobil Platformlar) ve Mediatek (Dimensity 1000) gibi çipset üreticilerinin yanı sıra Oppo, Sony, Xiaomi, LG, vivo ve WNC (Wistron NeWeb Corp.) gibi cihaz üreticileriyle birlikte çalışıyor.