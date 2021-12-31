Ekonomi Erik fiyatları bin liradan tezgaha indi

Erik fiyatları bin liradan tezgaha indi

Ekonomi

Erik fiyatları bin liradan tezgaha indi

Balıkesir'de erikler üçerli paketler halinde 60 liradan satılmaya başladı. Eriklerin kilosu ise bin lira! Manavın, 'Erik bin lira, bin lira' diye bağırması ilginç görüntüler oluşturdu.

31 Aralık 2021, Cuma 14:00 Son Güncelleme:
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Balıkesir' bir manavda erik bin liradan satışa sunuldu. Manav Bahadır Kesikkulak, İHA' ya yaptığı açıklamada 10 senelik manav olduğunu belirterek, 'Eriklerimiz sera olarak Mersinden geliyor. Daha çok hasta, aşerenlere ve hamilelere satıyorum. Küçük tabaklarda 3 tane erik 60 liradan olmak üzere kilosunu bin liradan satışa sunuyorum. Pahalı ama yapılacak bir şey yok bu mevsimde az olduğu için erik pahalı.


Alıcıların yakınları aşerdiği için ve ağır hastası olduğu için mecburen alıyorlar. Erik bulduğu için alan müşteriler bana dua ediyor ve para önemli değil diyorlar. Hasta olup ölüm döşeğinde canı çeken ve eriği çok isteyen hasta yakınları var" şeklinde konuştu. Manav görevlisi gencin ise 'Erik bin lira' diyerek tezgah başında bağırması ilginç görüntüler oluşturdu.


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