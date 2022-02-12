Erik hangi mevsimde ve ayda yetişir? Erik ne zaman yenir?

Faydaları saymak bitmeyen eriğin tadına da doyum olmuyor. Erik sevenler ise internetten erik mevsimi ile ilgili aramalar yapma başladı. Peki, erik hangi ayda ve mevsimde yetişir? Erik ne zaman yenir? Kütür kütür lezzetiyle tadına doyamayacağınız erik mevsimi...

ERİK HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Erikler olgunluk durumuna ve bulundukları mevkiye göre farklı tarihlerde çıkmaktadır. Nisan ayının ortasında çıkmaya başlayan erikler hemen olgunlaşamazlar.

ERİK NE ZAMAN YENİR?

Nisan ayında ağaç dallarında görülmeye başlayan erik, Eylül ayının sonlarına doğru pazar tezgahlarında yerini alıyor.



