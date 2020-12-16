Günün her saatinde severek yiyeceğiniz erik marmelatı tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için erik marmelatı tarifi arıyor ya da erik marmelatı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz tam kıvamında erik marmelatı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Erik marmelatı tarifi

Erik marmelatı malzemeleri

2 kg erik

1 kg toz şeker

1 çay kaşığı tereyağı

Yarım limon suyu

Erik marmelatı yapılışı

Erikleri yıkayıp çekirdeklerini çıkartın. Dörde bölüp bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ilave edip bir gece bekletin. Ertesi gün tereyağını ekleyip kaynatın. Marmelat kıvama gelince eriklerin kabuklarından ayrılması için tel süzgeçten geçirerek süzün. Süzdüğünüz erikleri bir taşım daha kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Marmeladı bir tepsiye döküp bir gün güneşte beklettikten sonra kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayın.



