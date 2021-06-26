Erik reçeli tarifi ve yapılışı: Erik reçeli nasıl yapılır?

Daha çok taze meyve olarak tüketilen ve Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiştirilen erik; marmelat, reçel, pekmez, şurup, hoşaf, komposto yapımında kullanıldığı gibi kurutularak da saklanıyor. Erik özellikle de mürdüm erik, yaz mevsiminde mutlaka tüketilmesi gereken sağlık ve lezzet deposu meyvelerden bir tanesidir.

Kış aylarında da bu meyvenin lezzetini almak isterseniz yapılabilecek en lezzetli yöntemlerden bir tanesidir erik reçelidir. Bir gün öncesinden erikleri şekere yatırarak yapılacak olan bu reçel, kahvaltı sofralarına lezzet katacaktır.

Tam kıvamında kırmızı erik reçeli tarifi için gerekli malzemeler

15 adet büyük mürdüm erik

Çeyrek limon suyu

Yarım çay bardağı su

2 su bardağından 2 parmak kadar fazla şeker

Tam kıvamında kırmızı erik reçeli tarifi yapılışı

Evde yenilmeyen ve artan mürdüm erikleri değerlendirmek için yapılabilecek, aynı zamanda yalnızca artık erikler ile değil özellikle reçel yapmak için de satın alarak mürdüm erik reçeli tarifi deneyebilirsiniz. Tam kıvamında kırmızı erik reçeli tarifi için malzemeler hazır ise yapılışı şu şekildedir;

Öncelikle erikler istenilen şekilde dilimlenir. Çoğunlukla elma dilimi şeklinde dilimlenmesi tercih edilir.

Dilimlenen eriklerin üzerine şeker eklenerek ağzını kapatılır ve 1 gün suyunu salmasını beklenir.

Ertesi gün suyunu iyice salan eriklere yarım çay bardağı su eklenerek ocağa alınır ve yüksek ateşte kaynaması beklenir.

Kaynamaya başlayınca ocağı orta ateşe getirilir yani çok harlı olmamalıdır ve 25 dakika kadar pişmeye bırakılır.

Kevgir yardımıyla çıkan köpükler alınıp kaynatmaya devam edilir.

Reçelin olduğu şu şekilde anlaşılır; Bir bardak soğuk su alınarak reçele damlatılır. Damla dibe kadar topluca inip dipte dağılıyor ise reçel olmuş demektir.

Reçelin olmasına yakın yani 25 dakika sonunda limon eklenir ve 5 dakika daha kaynatılıp ocaktan alınır.

Reçelin uzun süre dayanması için sıcak sıcak bir kavanoza doldurulmalıdır.

Kavanozun ağzı kapatılır ve ters çevrilir. Tamamen soğuyuncaya dek kavanoz ters bırakılır.

Ancak kısa zamanda tüketilmesi planlanıyor ise soğuduğunda kavanoza konulup ağzı kapatılabilir.

Tam kıvamında kırmızı erik reçeli yapmanın püf noktaları

Erik reçeli anjelika erik, sarı erik ve mürdüm eriği gibi erik çeşitleriyle denenebilir. Yapılışı verilen bu tarifte iri mürdüm eriği kullanılmıştır.

Reçel yapılırken kullanılan eriklerin sert olması meyvelerin tane tane olmasını ve reçeli kaynatırken çok dağılmamasını sağlar.

Hazırlanan reçel oda sıcaklığında saklanabilir, ancak buzdolabına konulduğu takdirde şekerlenme yapabilir.

İlkbaharda çıkan eriğin sarı, kırmızı ve yeşil meyvesi sonbahara kadar; kurutulmuşu ise yıl boyunca tüketilebiliyor. Latince 'Prunus domestica' olarak adlandırılan erik, yazılı en eski belgelere göre 2000 senedir bilinmektedir. Hazar Deniz'i ve Kafkasya çevresinden dünyaya yayıldığı düşünülen eriğin, erken çıktığında 'can eriği', yaz ortalarında olgunlaşanına' İtalyan ya da Japon eriği' deniliyor. Ağustos aylarında olgunlaşmaya başlayan 'Avrupa eriği' ise Ekim’e kadar yenilebiliyor.

Farklı zamanlarda olgunlaşan eriğin, farklı büyüklük ve şekillerdeki meyvelerinin ince kabuğu, çeşitlerine göre mor, kırmızı, sarı ve yeşil renkler alıyor. Türkiye'deki en bilindik erik türleri tatlı üryani eriği, mürdüm eriği, can eriği ve papaz eriği olarak biliniyor.

Kırmızı eriğin faydaları

C vitamini içeren erik; bazı kanserlerin, kataraktın ve kalp hastalığının önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Kırmızı erik günlük A vitamini ihtiyacının %8' ini karşılamaktadır.

A vitamini üreme fonksiyonları, sağlıklı görme ve kemik gelişimini desteklemektedir. .

Sindirim ve kabızlık sorunlarına iyi gelmektedir.

Kalbi koruyarak inme riskini azaltmaktadır.

Düşük glisemik indekse sahip olma özelliği ile kan şekerini dengelemeye yardımcı olmaktadır.

Kemik sağlığını iyileştirmektedir.

Beynin hafıza kapasitesini geliştirmektedir.