Erim ne demek? Erim ne anlama gelir?
Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alan erim kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, erim ne demek? Erim ne alama gelir? Erim anlamı için haberimize bir göz atın.
05 Eylül 2020, Cumartesi 13:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan erim ne demek? Erim ne anlama gelir? Erimin kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
TDK'ye göre erim kelime anlamı:
- Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
- Muştu
Erim kelimesini içeren birleşik kelimeler
el erimi, göz erimi, kulak erimi, kurşun erimi
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN