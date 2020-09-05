Pratik Bilgiler Erim ne demek? Erim ne anlama gelir?

Erim ne demek? Erim ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Erim ne demek? Erim ne anlama gelir?

Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimeler arasında yer alan erim kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, erim ne demek? Erim ne alama gelir? Erim anlamı için haberimize bir göz atın.

05 Eylül 2020, Cumartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan erim ne demek? Erim ne anlama gelir? Erimin kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

TDK'ye göre erim kelime anlamı:

  • Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
  • Muştu

Erim kelimesini içeren birleşik kelimeler

el erimi, göz erimi, kulak erimi, kurşun erimi

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