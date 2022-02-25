Evde yapılan erişte hamuru tarifi, en lezzetli ve güzel tariflerden birisi. Peki, evde en güzel erişte hamuru nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız evde erişte hamuru tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ERİŞTE HAMURU TARİFİ

Erişte hamuru malzemeler

5 kg un

15 adet yumurta

1 çay bardağı tuz

8-8.5 su bardağı süt (Yarı yarıya su da olabilir)

ERİŞTE HAMURU YAPILIŞI

Unu bir karıştırma kabına eleyin ve ortasını havuz gibi açın.

Yumurtaları kırın ve hafifçe karıştırın.

Ardından yavaş yavaş tuzu ve sütü ilave edip karıştırmaya devam edin.

Hamur toparlanmaya başladıktan sonra hafif unlanmış tezgahın üzerine alın ve ele yapışmayan sert bir hamur elde edinceye kadar iyice yoğurun.

Yoğurma işlemi bitince üzerine nemli bir bez örterek yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Dinlenen hamuru bıçakla keserek eşit büyüklükte bezelere ayırın ve yuvarlayarak unlanmış zemine veya bir tepsi içine dizin.

Bezelerin üzerini yine nemli bir bez ile örtün.

Diğer yanda temiz masa örtülerini (veya temiz çarşaflar da olur) geniş ve havadar bir alana serin.

Bezelerden birini alarak unlanmış zeminde oklava yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açın.

Açtığınız yufkayı oklavanın üzerine alarak serdiğiniz örtünün üzerine yayın.

Diğer yufkaları da aynı şekilde açıp örtünün üzerine aralıklı olarak serin.

Tüm bezelerin açılması bittikten sonra kurumaları için bekletin.

Yufkaları zedelemeden ara sıra alt üst yaparak kontrollü kurutun. (Yufkalar kenarlarından hafif kıvrılmaya başladığında kesilme kıvamına gelmiş demektir.)

Kesme işlemine başlarken 2 adet yufkayı alın ve üst üste koyarak tam ortadan ikiye kesin.

Kestiğiniz yarım ay şeklindeki yufkaları da üst üste koyun ve 2 parmak kalınlığında enine şeritler halinde kesin.

Daha sonra her bir şeridi aynı hizaya getirip üst üste koyun ve ince şeritler keserek bir kaba toplayıp daha önce yufkaları kuruttuğunuz örtülerin üzerine mümkün olduğunca dağınık olarak yayın.

Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın ve erişteyi kurumaya bırakın.

Ara sıra zedelemeden alt üst ederek karıştırın. Eriştenin kuruması, ortama göre yaklaşık 1.5-2 gün sürebilir.

Erişteyi iyice kuruduktan sonra bez torbalara veya cam kavanozlara koyarak güneş görmeyen nemsiz bir ortamda saklayın.



