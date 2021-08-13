Erişte makarna tarifi ve yapılışı: Erişte makarna nasıl yapılır?
Tok tutuculuğuyla bilinen erişte, doğru pişirilirse tadına doyum olmayan bir lezzet. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız erişte makarna tarifi, birçok yemeğin yanına yakışan bir tarif. Peki erişte makarna nasıl yapılır? Erişte makarna yapılışı, tarifi, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
13 Ağustos 2021, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
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Günün her saatinde lezzetle yiyebileceğiniz erişte makarna tarifi, hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Peki, erişte makarna nasıl yapılır? Erişte makarna tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ERİŞTE MAKARNA TARİFİ
Erişte makarna malzemeler
- 250 gram erişte
- 3 su bardağı su
- 100 gram kaşar peynir
- 30 gram tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir
- 15 gram tereyağı
Suyu tencerede ısıtıp tereyağını ekleyin. Bir taşım daha ısıtıp erişteleri ilave edin. 7 dakika haşlayın. Ocaktan alıp tuz, karabiber ve 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir fırın kabına aktarın. Üzerine küp şeklinde kesilmiş tereyağı ile peyniri serpiştirin. 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Dilimleyip servis yapın.
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