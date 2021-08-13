Erişte makarna tarifi ve yapılışı: Erişte makarna nasıl yapılır?

Günün her saatinde lezzetle yiyebileceğiniz erişte makarna tarifi, hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Peki, erişte makarna nasıl yapılır? Erişte makarna tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ERİŞTE MAKARNA TARİFİ

Erişte makarna malzemeler

250 gram erişte

3 su bardağı su

100 gram kaşar peynir

30 gram tereyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir

15 gram tereyağı

Erişte makarna yapılışı

Suyu tencerede ısıtıp tereyağını ekleyin. Bir taşım daha ısıtıp erişteleri ilave edin. 7 dakika haşlayın. Ocaktan alıp tuz, karabiber ve 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir fırın kabına aktarın. Üzerine küp şeklinde kesilmiş tereyağı ile peyniri serpiştirin. 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Dilimleyip servis yapın.



