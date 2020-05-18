Erişteli nohut çorbası tarifi: Erişteli nohut çorbası nasıl yapılır?

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Erişteli nohut çorbası tarifi

Erişteli nohut çorbası malzemeleri

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı nohut

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal

20 – 25 adet tane kişniş (havanda ezilmiş)

5 su bardağı su

½ su bardağı erişte

Kuru nane

Erişteli nohut çorbası yapılışı

Çorba tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip, ısıtın. Zeytinyağınız ısınınca içerisine ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Küçük küp doğradığınız patatesleri de ekleyin ve karıştırın. Salçaları ekleyip birkaç tur karıştırın. Baharatları ekleyip, karıştırın. Ardından nohudu ekleyin, karıştırın ve sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Erişteleri ayrı bir tavada biraz kavurun. Nohutlar yumuşayınca içerisine erişteyi ilave edin ve erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. içerisine kuru nane ekleyin, karıştırın. Ocaktan alın ve servis kaselerine paylaştırıp, sıcak servis edin.



