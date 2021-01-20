Tadını çok seveceğiniz enfes bir lezzet olan erişteli yeşil mercimek tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için erişteli yeşil mercimek tarifi arıyor ya da erişteli yeşil mercimek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz?

Erişteli yeşil mercimek tarifi

Erişteli yeşil mercimek malzemeleri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

100 gram erişte

8 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Erişteli yeşil mercimek yapılışı

Kökeni Mezopotamya'ya dayanan yeşil mercimek; salata, çorba ve ana yemeklerin içerisinde kullanılır. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen bu besin, demir deposu olarak bilinir. Bu yüzden anemi ve kansızlığın giderilmesinde etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, haftada bir kez tüketilmesi önerilir. Sinir sistemini düzenleyen yeşil mercimek; stres, uykusuzluk ve halsizlik gibi sorunların giderilmesinde de etkin bir rol oynar. Klasik tariften sıkılanlar için lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan erişteli yeşil mercimek tarifine başlayabiliriz.

Tereyağını tencerede eritin. Soğanı ince doğrayıp tereyağında kavurun. Sıcak su, mercimek, tuz ve karabiberi soğana ilave edip 10 dakika pişirin. Erişteleri çorbaya ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin.



