Eritrina Alaçatı sezonu açıldı

Kapılarını üç yıl önce tam da sezon ortasında açan Eritrina Alaçatı, genç, zarif ve şık bir butik otel. Ayrıntıların bütünü oluşturduğu fikrinden yola çıkarak projelendirilen ve tüm detayların büyük bir zarafetle bir araya geldiği Eritrina, Alaçatı ruhunu iliklerinize kadar hissettiren mimarisi, bulunduğu Sakızlar Mevkii’nin hakkını veren sakız gibi çarşafları, yumuşacık tekstil ürünleri, lüks otellere taş çıkartan elit detayları ile butik otelciliğin aslında ne kadar özen gerektirdiğinin de bir kanıtı.

ZARİF LEZZETLER

Adını mercan (Erythrinacrista gali) ağacının büyüleyici çiçeklerinden alan Eritrina Alaçatı’da bir dostun evinde ağırlanır gibi konaklıyorsunuz. Çünkü Tülay ve Tevfik Arıcan’ın en önemli mottoları, otel misafirlerinin mutlu olmaları. 16 yaş ve üzeri “Yetişkin Oteli” özelliğindeki Eritrina’da güne dinlenmiş uyanıyor ve temiz havayı soluduktan sonra, boyoz, gevrek, pişi gibi İzmir’e özgü tatlar, Tülay Arıcan’ın kendi elleriyle mevsiminde hazırladığı reçeller ve yöre lezzetleriyle donatılmış şahane bir serpme kahvaltı ile keyifleniyorsunuz.

ÇEŞME ALAÇATI ERİTRİNA BUTİK OTEL'DE KAHVALTI

Alaçatı’nın pek çok seçeneği arasında gününüzü nasıl geçireceğiniz elbette size ait. Ama gün batımına doğru duşunuzu alıp biraz dinlenmek ve bir Çeşme-Alaçatı akşamına hazırlanmak istiyorsanız otelinize döndüğünüz gün batımı saatlerinde özenle hazırlanmış peynir tabağı eşliğinde şarabınızı yudumlayıp hem dinlenebilir, hem de ruhunuzu ve bedeninizi akşam eğlencelerine hazırlayabilirsiniz.

Yazmazsak olmaz; her gün akşamüstü çay saatinde size günün sürpriz ikramları sunuluyor. Bazen mis gibi tarçın kokulu bir anne keki, bazen minik sakız kurabiyeler ya da aileden tarifli ev poğaçası çayınıza eşlik ediyor. Türk kahvesi tutkunlarının ev yapımı nar ve vişne likörü ile iyice lezzetlenen keyfini de buraya not düşelim. Aman bu kahveyi bahçedeki Eritrina ağacına çapkın bir göz atıp sakız ağaçlarına karşı yudumlamayı unutmayın.

LOKASYON HARİKA

Alaçatı’nın popüler çarşısına yürüme mesafesinde, dünyaca ünlü Ilıca Plajına arabayla 3 km, sörf tutkunlarının mekanı sörf plajına da 5 km uzaklıktaki Eritrina Alaçatı’da otopark sorunu yok. Eğlence mekanları yanı başınızda. Hareketli hayata yakın olmasına karşın son derece sessiz sakin bir lokasyona sahip olan Eritrina’da keyifle kitabınızı okuyabilir, hatta yazabilir, dilerseniz gününüzü havuz başında da huzurla yaşayabilirsiniz.

ÇEŞME ALAÇATI ERİTRİNA BUTİK OTEL

“Ben dinlenmek istiyorum” diyenler için; deniz ve havuz manzaralı, cumbalı ve bahçeli seçenekli odaları, ağırlıklı olarak beyaz, taş rengi ve uçuk mavi tonlarda dekorasyonuyla tatilinizi geçirmek için harika bir seçim.