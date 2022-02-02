Ermenistan merkezli hava yolu şirketi Fly One'ın Erivan-İstanbul seferini yapan uçağı 64 yolcusuyla 19.50'de İstanbul Havalimanı'na indi. Fly One Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "Şehirleri ve insanları tekrar birbirine bağlıyoruz. Herkesi memnuniyetle ve sevgiyle Ermenistan'a davet ediyorum" diye konuştu.





Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinde karşılıklı uçuşlar başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a ilk uçuşu gerçekleştiren Fly One Hava Yolları'na ait Airbus- A320 uçak 64 yolcusuyla yerel saatle 18.00'da Erivan Zvartnots Havalimanı'ndan havalandı. İlk uçuşta FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan da yer aldı. Türkiye saatiyle 19.50'de İstanbul Havalimanı'na inen uçağın uçuş ekibi ile şirket yetkilileri çiçeklerle karşılanırken, yolculara çikolata ikram edildi.

"HERKESİ SEVGİYLE ERMENİSTAN'A DAVET EDİYORUM"

FlyOne Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ananyan, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ilk uçuşa gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Ananyan, "Uçağımız ilk uçuşunu Erivan-İstanbul hattında başarıyla gerçekleştirdi. Birazdan da Erivan'a gidecek olan yolcularımız uçağa binecek. Bu vesileyle bize güvenen yolcularımıza teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. İki ülkenin Sivil havacılık yönetimlerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Pegasus Hava Yolları'na da teşekkür ediyorum uçuşlara başladığı için. Şehirleri ve insanları tekrar birbirine bağlıyoruz. Aynı zamanda bu uçuşu İstanbul'daki Ermeni toplumunun anavatanı ile olan bağlantısı açısından da önemsiyoruz. Herkesi memnuniyetle ve sevgiyle Ermenistan'a davet ediyorumö dedi ve sözlerinin sonunda Türkçe 'Teşekkür ediyorum' dedi.

"BURASI DA BENİM VATANIM"

İlk seferle gelen yolculardan Gayane Bulhadaryan ise uçuşların yeniden başlamasından dolayı emeği bulunanlara teşekkür etti. Yaklaşık 2 senedir İstanbul-Erivan hattında gidip gelirken çok zorluk çektiklerini kaydeden Bulhadaryan, "Burada bir kapımız vardır. Açılsın ki biz çok eski kadim halkız, biliyorsunuz. Bir hamuruz biz. Ben istiyorum ki barış olsun. Eskiden kalanlar eskide kalsın. Bizim nesiller bunlarla büyümesin. Güzellik istiyorum ve hep dua ediyorum. Çünkü burası da benim vatanım gibi" dedi. Bulhadaryan, dedelerinin Erzurumlu olduğunu, 27 yıldır İstanbul'da yaşadığını, son bir senedir Ermenistan'a taşındığını söyledi. Yaşanan sıkıntılardan dolayı taşınma kararı almak zorunda kaldıklarını ifade eden Bulhadaryan, seferlerin yeniden başlamasının Ermenistan'da geleceğe yönelik olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

İSTANBUL-ERİVAN UÇUŞLARI HAKKINDA

Fly One pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere Haftada üç gün Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na karşılıklı sefer gerçekleştirecek. Pegasus Hava Yolları ise İstanbul-Erivan hattında haftada üç gün karşılıklı sefer düzenleyecek. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pazartesi, perşembe ve cumartesi Erivan'a yapılacak olan uçuşlar; salı, cuma ve pazar olmak üzere Erivan Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geliş seferleri şeklinde yapılacak.

Enver ALAS - İbrahim YILDIZ İSTANBUL, (DHA)

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