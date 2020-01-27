Oyuncu Cansu Tosun ile meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil, 2 yıl aşk yaşamış, Ağustos 2018’de hayatlarını birleştirmişti. Malum; çift annebaba olmak üzere. Cansu Tosun 5 aylık hamile. Bebeğin cinsiyeti; erkek, adı da Marsel.

'Hamilelik boyunca ne naz yaptı, ne kapris'

Erkan Kolçak Köstendil önceki gün “Gezegene hayırlı bir evlat olsun. İnşallah bana benzemez, bu dünyaya fazla geliriz! İsmine eşim ile birlikte karar verdik. Büyüyünce beğenmezse değiştirsin. Cansu hamilelik boyunca ne naz yaptı, ne kapris. Daha da güzelleşti, her gün yeniden aşık oluyorum” dedi.





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