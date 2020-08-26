Erkan Kolçak Köstendil: Vartoluyum ben, tanımadınız mı?

Çukur’un ‘Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil 2018’de meslektaşı Cansu Tosun ile evlenmiş, 14 Temmuz’da oğlu Marsel’i kucağına almıştı. Taze baba önceki gece Cihangir 21’deydi. Aracı ile Karaköy’e doğru giderken trafik kontrolüne takıldı.

'Koşarak gitmem lazım'

Erkan Kolçak Köstendil, polislere “Tanımadınız mı? Ben Vartoluyum” diyerek yoluna devam etmek istedi. Habercilere de “Evde beni bekleyen çok sevdiğim iki kişi var. Koşarak gitmem lazım” dedi.







