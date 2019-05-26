Erkan Petekkaya'nın, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Umur İlkokulu'nu yaptırdığı ortaya çıktı.

Oyuncu, 12 yıl önce TOÇEV aracılığıyla inşa ettirdiği eğitim merkezini, reklam olmasın diye bugüne kadar açıklamadığını belirtti.

''DİYARBAKIR'IN ERKOSUU HAVA ATİİ' DEMESİNLER''

Petekkaya, ''Ayıp olur diye söylemedim ve gitmedim. Verdiğim desteğin gizli kalmasını istedim. 'Diyarbakır'ın Erkosuu hava atii' demesinler'' şeklinde konuştu.

Oyuncu, ''Her Kenti Ünlüsüyle Gezelim'' sosyal sorumluluk projesi kapsamında gittiği şehirde de köyünün tabelasının önünde, eşi Didem’le poz verdi.

Yöredeki okulu ziyaret eden Petekkaya, ''İnsanın kendi memleketinde sevilmesi başka bir duygu. Diyarbakırlı sanatçı, iş insanı ve ünlüler, kenti daha iyi yerlere getirmek için çaba sarf etmeli'' şeklinde konuştu.

Aziz Fidancı/Milliyet



