Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekrana kitleyen, OGM Pictures’ın yapımını üstlendiği, Tv8’in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir’e bu hafta Erkan Petekkaya konuk oluyor. Kırmızı Oda'da Delikanlı Sadi karakteri ile izleyenlerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu şimdi de Doğduğun EV Kaderindir dizisi ile evlerimize konuk olacak.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümüne, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Erkan Petekkaya, konuk oluyor. Delikanlı Sadi, dizide Ali Rıza’nın geçmişten güvendiği bir dostu olarak ona yardım etmek için geliyor.

Sadi, Cengiz'i durdurabilecek mi?

Mehdi’nin Cengiz’le ilişkisini kesmesinden sonra intikam almak isteyen ve Mehdi’ye teklifsizce verdiği paranın tefeciliğini yapan Cengiz, Mehdi’nin yumuşak karnını bulur: Zeynep. Zeynep’in ve Barış’ın aileleri ile yaşadığı eve silahlı saldırı düzenleyen Cengiz, suçu Mehdi’nin üzerine yıkmak ister. Mehdi cephesinde işler sıkışıkken ailesinin güvenliğinden endişelenen Ali Rıza, yardımcı olması için tersaneden tanıştığı ve çok güvendiği Delikanlı Sadi’yi çağırır. Ailesi için her şeyi yapabilecek olan bu gözü kara adam, Cengiz’in durdurabilmek için mücadele eder.

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