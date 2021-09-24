Erkan Petekkaya mutluluktan ağladı

Sanat, spor, iş ve dünyası, Portexe’de gerçekleşen düğünde bir araya geldi. Yeğeninin düğününde yakın dostlarını ağırlayan oyuncu Erkan Petekkaya, mutluluğunu sevinçten ağlayarak gösterdi.

Levent Çatmaz-Seren Kestel'in düğününe eski futbolcu Tuncay Şanlı ve şarkıcı Bülent Sertaş gibi isimler katılırken, nikah şahitliklerini ise Erkan Petekkaya'nın yanı sıra Didem Petekkaya, Serdar Adalı ve Buğra Kavuncu yaptı.







