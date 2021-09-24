Magazin Erkan Petekkaya mutluluktan ağladı

Erkan Petekkaya mutluluktan ağladı

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Erkan Petekkaya mutluluktan ağladı

Yeğeni Levent Çatmaz’ı, Seren Kestel ile evlendiren Erkan Petakkaya, aynı zamanda nikah şahitliği de yaptı. Duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu, gecede mutluluk gözyaşları döktü.

24 Eylül 2021, Cuma 14:57 Son Güncelleme:
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Sanat, spor, iş ve dünyası, Portexe’de gerçekleşen düğünde bir araya geldi. Yeğeninin düğününde yakın dostlarını ağırlayan oyuncu Erkan Petekkaya, mutluluğunu sevinçten ağlayarak gösterdi.

Levent Çatmaz-Seren Kestel'in düğününe eski futbolcu Tuncay Şanlı ve şarkıcı Bülent Sertaş gibi isimler katılırken, nikah şahitliklerini ise Erkan Petekkaya'nın yanı sıra Didem Petekkaya, Serdar Adalı ve Buğra Kavuncu yaptı.


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