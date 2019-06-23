Erkan Petekkaya: Sevgi gösterdikçe kazık yedim
Erkan Petekkaya, Hülya Koçyiğit'in bugün TRT 2'de yayınlanacak 'Film Gibi Hayatlar' programında çarpıcı açıklamalar yaptı
* 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de 'Ali Kaptan'ı canlandırırken yollarda küfür yemekten çok korktum. Ama hiç başıma gelmedi. İtiraf edeyim, bu rol yıllarca uykularımı kaçırdı.
* Bostancı'da oturduğum mahallede kimsenin sevmediği bir adam vardı. Ama ben önyargılı değildim. O adamı neden sevdiğimi, adamın neden sevilmediğini düşünüp 'Ali Kaptan' karakterini o şekilde ortaya çıkardım.
Erkan Petekkaya 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Ayça Bingöl ile oynamıştı.
'BİZE SAYGI GÖSTERİLMİYOR'
* Ölmeden önce bir soygun filminde oynamak, bir de F16 pilotunu canlandırmak istiyorum. Bir aktör olarak hayalim bu roller.
* Teknik olarak sinemanın eski döneminde olmak istemezdim ama ortamı yaşamak isterdim. Bize, size (Hülya Koçyitiğit) gösterilen saygı gösterilmiyor. Mesela ben sizi gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım.
* Çalışmadığım dönemlerde eşim ve çocuğumla çantalarımızı alıp tek yön bilet ile dünyayı geziyoruz. Dünya haritasına parmak koyup 'hadi buraya gidiyoruz' dediğimiz oluyor.
'AMERİKA'DA YAPAMAZDIM'
* İnsanlara sevgi gösterdikçe kazık yedim. Tanıştığım her insana 10 puan veriyorum. Sonrasında canım yansa da pişman olmuyorum.
* Bir dönem oyunculuk anlaşması yaparak Los Angeles'a gittim. Ama çocuğumu orada büyütemezdim. O yüzden geri döndüm. İstanbul’dan güzel şehir görmedim, bizim insanlarımız çok güzel.
Didem-Erkan Petekkaya oğulları Cem Cano ile