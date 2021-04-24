Binnur Kaya’nın başrolünde yer aldığı dizide 5-6 haftalık aralarla yeni konuk oyuncular ve yeni karakterler ile sürekli dönüşen bir hikaye kurgusu izliyoruz. Ancak bazen bazı karakterlerin hikayeleri çok sevilince onlar daha uzun süre kalabiliyor… Örneğin Burcu Biricik, canlandırdığı Boncuk karakteri ile izleyenleri fazlası ile etkilemiş ve uzun süre hikayede yerini almıştı.

Benzer bir durum şimdi Sadi karakterine hayat veren Erkan Petekkaya için geçerli… Oyuncunun hem performansı hem de Sadi’nin hikayesi izleyicilere çok ilginç geldi… Sadi’nin çocukluğunda yaşadığı travmaları izleyenler gözyaşı döktü… Kadir Bertan, öyle duygulu bir ortam oluşturdu ki, dizi hayranları çocuk oyuncuya olan hayranlıklarını sosyal medyada binlerce mesaj paylaşarak gösterdi.

Sadi karakterin yıllar sonra bir mafya oldu ve bir mafya karakteri Kırmızı Oda dizisinde sempatik gösteriliyor. Tabii ki bu durumun eleştiriyi hak eden bir yönü var… Ancak Sadi karakterinde Erkan Petekkaya’nın da muhteşem bir performans sergilediğini söylemek lazım.

Kırmızı Oda hayranları en çok da Sadi karakterinin hikayesinin bitmesinden korkuyor. Zira, birçok dizi hayranı bu karakterin yaşadığı travmaları izlemekten memnun. Yani Sadi’nin hikayeden hemen gitmesini istemeyen geniş bir izleyici kitlesi var.

Sadi’nin hikayesinin derinleşmeye başlaması da izleyicileri mutlu eden bir başka gelişme oldu. Zira bu durum Petekkaya’nın bir süre daha hikayesi ile Kırmızı Oda dizisinde yer alacağını anlatıyordu.

Bir dizi hayranı hissiyatını şöyle aktardı:

“Kırmızı Oda’da Sadi’nin hikayesi acaba yakında biter mi diye üzülüyordum. Ama az önce, “Hocam daha bu nedir ki siz daha hikayenin en başını dinlediniz” dedi. Orada bi rahatladım doğrusu. Belli ki daha uzun sürecek.”

Kadir Bertan, 2012 doğumlu ve ilk olarak da Aşkın Gönül yarası isimli filmde yer almıştı. Şimdi ise Kırmızı Oda dizisiyle birlikte adeta patlama yaptı… Erkan Petekkaya ve Kadir Bertan’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan dizi hayranları, övgü dolu ifadeler kullanıyor.



