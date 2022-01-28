Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan 'Madalyonun İçi' adlı kitabından uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde yeni bölüme sürpriz isimler seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin 58. bölümünden itibaren, projeye geri dönen Erkan Petekkaya'nın yanı sıra 'Nazgül' karakteriyle Melis Birkan da kadroya dahil oluyor.