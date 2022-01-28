Erkan Petekkaya'nın ardından o da Kırmızı Oda'da
TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne sürpriz isimler dahil oluyor. Dizide 'Delikanlı Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri dönerken, kadroya ünlü oyuncu Melis Birkan da katılıyor.
28 Ocak 2022, Cuma 18:10 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan 'Madalyonun İçi' adlı kitabından uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde yeni bölüme sürpriz isimler seyirci karşısına çıkacak.
Dizinin 58. bölümünden itibaren, projeye geri dönen Erkan Petekkaya'nın yanı sıra 'Nazgül' karakteriyle Melis Birkan da kadroya dahil oluyor.