Magazin Erkan Petekkaya'nın ardından o da Kırmızı Oda'da

Erkan Petekkaya'nın ardından o da Kırmızı Oda'da

Magazin

Erkan Petekkaya'nın ardından o da Kırmızı Oda'da

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne sürpriz isimler dahil oluyor. Dizide 'Delikanlı Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya geri dönerken, kadroya ünlü oyuncu Melis Birkan da katılıyor.

28 Ocak 2022, Cuma 18:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan 'Madalyonun İçi' adlı kitabından uyarlanan 'Kırmızı Oda' dizisinde yeni bölüme sürpriz isimler seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin 58. bölümünden itibaren, projeye geri dönen Erkan Petekkaya'nın yanı sıra 'Nazgül' karakteriyle Melis Birkan da kadroya dahil oluyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
29 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Mutluluk veriyor
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Gökay Kalaycıoğlu isyan etti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Suna Akyıldız
Yıldız Tilbe'den özel açıklamalar
Suna Akyıldız
Funda Duru
Pardon! Teyze mi dediniz? Şimdi tekrarlayalım: 50 yaş yeni 30!
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serenay Sarıkaya sesiyle büyüledi