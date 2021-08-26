Türkiye Erkek arkadaşına otomobille çarptı! Bir değil iki kere! O anlar kamerada

Erkek arkadaşına otomobille çarptı! Bir değil iki kere! O anlar kamerada

Türkiye

Erkek arkadaşına otomobille çarptı! Bir değil iki kere! O anlar kamerada

İstanbul Başakşehir'de erkek arkadaşının iş yerine gelen kadın ortalığı birbirine kattı. Otomobille iş yerinin kepenklerine çarpan kadın erkek arkadaşının küfür ettiğini duyunca bu kez onu sıkıştırdı. Talihsiz adam 'sıkıştığım yerden kurtuldum' derken aynı kabusu tekrar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 11:14 Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir'de tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı. Kadın otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine, ardından da erkek arkadaşına çarptı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. İddiaya göre, kadın daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın, ortalığı birbirine kattı. Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı.

Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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