Erkek arkadaşının ablasına gönderdiği görüntülerle şantaj yaptı!

İstanbul'da sağlık personeli Güner K., duygusal ilişki kurduğu polis memuru Gökhan K.'yla ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine girerek şantaja başvurdu. Eski sevgilisinin başka bir ilişkiye başladığını öğrenen genç kadın, eski erkek arkadaşına hamile olduğunu ve evlenmezse önce mesleğinden edip ardından cezaevine attıracağı şantajında bulundu.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, polis memurunun ablasına, birlikte çektirdikleri müstehcen görüntüleri gönderdi. Kadının hamile olmadığı ve fotoğrafla şantaj yaptığı anlaşılınca da hakkında dava açıldı. Olay geçen yıl Kâğıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; Gökhan K. kız arkadaşı Güner K.'nın psikolojik sorunları olduğunu fark edince ilişkiyi sonlandırdı. Ardından da başka bir ilişkiye başladı. Sosyal medyada polisi takip eden Güner K., eski sevgilisini yanında başka bir kızla birlikte görünce öfkelendi. Gökhan K.'nın ablasına bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta üzerinde sadece iç çamaşırı vardı, Gökhan K.'nın ise üzerinde kıyafet yoktu. Eski sevgilisine, kendisinden hamile olabileceğini eğer kendisiyle evlenmezse her yere şikâyette bulunup mesleğinden edeceği şantajında bulundu. Aldığı mesajlar karşısında şoke olan polis, karakola giderek eski sevgilisi tarafından şantaja maruz kaldığı yönünde şikâyette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikâyet üzerine kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan kadın eski sevgilisinin kendisini başka kadınlarla aldattığını, bu eylemi başka kadınlara da yaptığını bildiği için bir anlık sinirle bu şekilde davrandığını ifade etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Güner K.'nın fotoğraf ve mesajlarla Gökhan K.'ya yönelik 'şantaj' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Kadın, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.



