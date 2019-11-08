Erkek arkadaşınızın sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız?

Karşınızdaki kişinin sizden etkilenip etkilenmediğini kaş hareketlerine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer sizi ilk gördüğü an etkilendiyse, kaşlarını yukarı kaldırır. Bu dünyanın her yerinde yaş, ırk ya da sınıf fark etmeksizin geçerli bir durum. Kaşları yukarı kaldırmak gözleri açar ve karşısındakini tam olarak algılamak için daha fazla ışık çeker. Bu gözlerin parlak, büyük ve davetkar görünmesini sağlar. Eğer kaşlarının yukarı kalktığını fark ettiyseniz gözlerinin içine 1 saniye kadar bakın ve verdiği sinyali alın. Bununla beraber, siz bir şey anlatırken dudaklarınızı takip ediyorsa bu durum sözlerinizi dikkatli bir şekilde dinliyor ve önemsiyor demektir. Bunun diğer bir anlamı ise; duruşunuzdan ve ses tonunuzdan etkilendiğinin işaretidir. Eğer bir erkeğin dudağınıza aralıklarla baktığını yakalıyorsanız; bu bir sevgi belirtisidir.

Dikkat çekmeye çalışır

Üzerindeki kıyafetleri ve aksesuarları ile oynuyorsa bilin ki dikkatinizi çekmeye çalışıyordur. Erkekler dikkat çekmek için genellikle jest ve mimikleri abartır. Bu davranışlarında, diğerlerinden ayrılma iç güdüsü hakimdir. Sizinle olan randevularına saçları sürekli tıraşlı veya yapılı bir şekilde geliyorsa, bu da iyiye işaret! Demek ki sizden hıoşlanıyor ve size önem veriyor. Bir erkeğin saçlarıyla sürekli oynaması cazibesini ortaya çıkarmak istemesiyle ilgili bir durum. Sizi gördüğünde saçlarını sürekli karıştırıp dağıtıyorsa, ilginizi çekmek istiyor demektir.

Size bakarken dudaklarınızı ısırması

Bir erkeğin mimik hareketleriyle ses tonu aynı anda değerlendirilmeli. Size bakarak dudaklarını ısırıyorsa, konuşmak için sabırsızlanıyor demektir. Size hayret ifadesiyle bakıyorsa bu da iyiye işaret. Demek ki sizden çok etkileniyor! Erkekler hoşlandığı kadınlara güçlü görünmeye bayılır. Bunu genellikle fiziksel görünümleri ve hareketleriyle de yansıtmaya çalışırlar. Göbek içerde, sırt geride, kafası hafif kalkık... Sizinle konuşurken hafif öne doğru eğilmiş mi? Öyleyse bu adam sizi gerçekten çok beğeniyor!

Sürekli güçlü görünmeye çalışır

Eğer yanınızda bacaklarını kapatarak oturuyorsa bu size güvenmediği anlamına gelir. Bacakları açıksa bu pek umurumda değil demek olur. Ama eğer bacak bacak üstüne atmışsa bu yanında huzurlu ve güvendeyim demektir.

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