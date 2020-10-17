Erkek bebek hareketleri nerede hissedilir?

Özellikle hamile pek çok kişinin dile getirdiği ortak bir görüş bulunuyor. Bu görüş doğrultusunda erkek bebeklerin gebelik döneminde nerede hissedildiğine dair bilgiler yer almaktadır. Ortaya çıkan belli başlı bazı söylemler neticesinde varılan kanı bebeklerin hareketlerinin karnın sağ tarafında hissediliyor olmasıdır. Özellikle büyüklerin tecrübeleri söz konusu olduğunda erkek bebeklerin hareketlerinin sağ tarafta olduğuna dair ortak bir görüş bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı erkek çocuk sahibi olmak isteyen pek çok hamilenin, geç uyurken sol tarafına doğru döndüğü biliniyor.

Meydana gelen belirtiler ile beraber aynı zamanda erkek bebeklerin hamilelik döneminde, bazı hareketleriyle hissedildiği biliniyor. Özellikle buradaki en büyük ortak görüş kız bebeklere göre erkek bebek doğuracak kadınların bu dönemi daha rahat geçirmiş olmasıdır. Yani hem tekmeleme olsun hem de diğer hissedilen etkiler göz önünde bulundurulduğu zaman, daha sakin bir hamilelik dönemi geçiriliyor. Bir de erkek bebeğe hamile olan kadınların genelde sabahları mide bulantısı yaşadığı söz konusudur.

Ortak görüş altında annelerin tecrübelerine dayanan suretiyle erkek bebeğin gebelik dönemindeki belirtileri ön plana çıkıyor. Verilen birtakım yanıtların doğruluk payını günümüzde oldukça yüksek bir seviyede olduğunu dile getirmek mümkün. Bu konuda erkek gebelik belirtilerinin şunları olduğunu söylemek gerekir;

- Bebeğin nabzın dakikada 140’tan daha az olması

- Karnın aşağı doğru bakması ve daha sivri olması

- Hamileliğin ilk aylarında daha rahat bir dönem geçirme

- İdrar renginin sarı ve parlak olması

- İlk ayların kız çocuklara göre daha rahat geçmesi

- Anne adayının sinirli ve gergin bir davranış içine girmesi

- Sabah yaşanan mide bulantıları

- Tuzu yiyeceklere aşermek

- Meme ucunda koyulaşma yaşanması

- Protein ağırlıklı yiyecek tüketimi

- Sağ göğsün soldan daha büyük olması

- Ellerde kuruluk yaşanması

- Uyurken sol tarafa dönüldü zaman uyuma isteği

- Saçların daha fazla uzaması

- Kız bebeklere göre erkek bebeğin daha az hareket etmesi

Tecrübeli ağızlardan da ortaya çıkan ve ortak bir görüş olarak nitelendirilen bu belirtiler, erkek bebeğin olma ihtimalini artıran durumlar şeklinde öne çıkıyor. Özellikle erkek bebek dünyaya getiren pek çok kişinin söylediği bu belirtiler, ortak şekilde ele alınarak yazılmaktadır.

Erkek bebek belirtilerin bilimsel yönü var mı?

Doğum gününü büyük bir sabırsızlıkla bekleyen pek çok anne adayları, elbette minik yavrusunun erkek mi yoksa kız mı olduğunu merak etmektedir. Ancak yukarıda verilen erkek çocuk olacağına dair belirtilerin şu an bilimsel bir yanının olmadığını söylemek gerekir. Yukarıda verilen belirtiler ise günümüze kadar bahsedilmiş olan ve ortak şekilde erkek bebek dünyaya getiren kişilerin dile getirdikleri görüşlerdir. Ortak görüşler gerçek olabilir ancak bebeğin cinsiyetin erkek ya da kız olması hastanede yapılacak testler neticesinde kesinleşir.

Erkek bebek cinsiyeti kaçıncı hafta belli olur?

Gebeliğin 12. haftasında erkek bebeğin cinsel organının ortaya çıkmaya başladığı anlaşılmaktadır. Ancak bu dönem ve sure kesin olmamakla beraber genel yaşanan bir durumdur. Tam olarak ise ultrason çekimi ile beraber gebeliğin 16. haftasında erkek bebeğin cinsiyeti anlaşılmaktadır. Zira erkek bebeğin testisleri bu hafta itibariyle belirgin olmaya başlıyor.







