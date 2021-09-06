Kız evlat sahibi olup bir de erkek çocuk sahibi olmak isteyen kişiler, tıbben gerekli olan yöntemleri uygulamalarının ardından dua ederek bu isteklerinin kabul olmasını isteyebilmektedir. Geçmiş yıllardan beri günümüzde erkek bebek için okunan bazı rüyalar bulunmaktadır. Söz konusu olan erkek bebek için okunacak rüyalardan birisi şu şekilde geçmektedir:

“Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten.”

Erkek bebek için okunacak rüyanın Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle.”

Bahsedilen erkek bebek duası öncesinde besmele ile birlikte üç defa ihlas suresinin okunması ve daha sonra bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. Öte yandan erkek çocuk sahibi olmak ya da erkek çocuğuna hamile kalmak için okunabilecek olan bir diğer dua da bulunmaktadır. İnsanlar Allah’tan erkek çocuğu istemek için çeşitli duaları öğrenmek ve dualarının kabul olmasını isteyerek erkek çocuğu sahibi olmak istemektedir.

ERKEK ÇOCUĞA HAMİLE KALMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?

Erkek çocuğunun olmasını isteyen çok sayıda kişi bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde erkek çocuğuna olan ilgi bir hayli fazla olmaktadır. Erkek çocuğu sahibi olmak için okunabilecek farklı dualar bulunmaktadır. Erkek çocuğuna hamile kalmak adına okunması gereken dualardan birisi de şu şekilde yer almaktadır:

“Ya Rabbi, bu münasebetten bana bir erkek evlat ihsan edersen, adını Muhammet koyacağım.”

Bahsedilen dua, kişinin eşi ile münasebete girmeden önce İhlas suresini okuması ve üç kez bu duayı tekrar etmesi üzerine geçmektedir. Öte yandan evlat sahibi olmak için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’ın, kişinin eşi hamile iken elini eşinin karnına koyarak bu rüyayı okur ve tekrar ederse, eşinin erkek çocuğuna hamile kalacağı şeklinde ifadeler yer almaktadır.







