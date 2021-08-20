Erkek çocuğuna şiddeti nasıl öğretiyoruz?

“Ben çocuklarımı hiç ayırmam, kız erkek ayırmam, hepsini eşit severim.” deseniz bile farkında olmadan erkek çocuğuna biraz daha fazla özen gösteriyor olabilir misiniz? Bunun şiddet eğilimi ile ne alakası var demeyin, ne yazık ki olabiliyor.

BAKALIM NASIL OLUYOR?

Yemeğini önüne getirirsiniz ya da istemediği bir şey olduğunda hemen istediğini yaparsınız. Yatağını yapmasına, odasını düzenlemesine bile gerek yoktur. Evdeki iş bölümüne erkek çocuğunuz dahil değildir. Böylece kendi işini yapamayan, sorumluluk alamayan ve birilerinin ona hizmet etmesi gerektiğini düşünen biri haline getirirsiniz. O istediği hizmeti alamadığında da zorbalık yapma hakkına artık sahip olur.

Bazen oğlunuzun kaba konuşmalarına gülersiniz. İstediği bir şey olmadığında bağırıp çağırmasını hoş karşılarsınız. Henüz daha küçük olduğunu düşündüğünüz için sinirli hallerini, vurmasını, tepinmesini kameraya çeker sosyal medyada yayınlarsınız. Size sevimli gelir o halleri. “Bakın ben oğlumu nasıl da şiddet sever biri haline sokuyorum” mesajıdır o yayınladıklarınız ama fark etmezsiniz.

Söylemleriniz, yaklaşımlarınız sevecen ve sevgi dolu olabilir ama sözleriniz şiddete davetiye çıkartabilir.

'Ne canlar yakacak benim oğlum…'

Aslında söylemek istediğiniz:

Yakışıklı benim oğlum, kızları o kadar etkileyecek ki oğlumla beraber olmak isteyecekler.

Oğlunuzun çıkaracağı anlam:

“CAN” yakarım ben, yani zarar verebilirim.

“İstediğini alsın benim paşam.”

Aslında söylemek istediğiniz:

Onu o kadar çok seviyorum ki isteklerini geri çevirmiyorum.

Oğlunuzun çıkaracağı anlam;

Ne istersem alabilirim. Büyüdüğünde ise kimi istersem benim olabilir, onun isteyip istemediği önemli değil. Benim istediğim olur.

“Acıktın mı benim yakışıklı oğlum, ne pişireyim sana?”

Aslında söylemek istediğiniz:

Benim için önceliklisin, seni sevdiğin yemeklerle beslemek istiyorum.

Oğlunuzun çıkaracağı anlam:

Benim istemediğim hiçbir şey olamaz. Başkalarının isteklerinin önemi yok”, “Esneyemem, öğrenemem, gelişemem bunlara gerek yok.”

“Kızım ağabeyine su getir”, “Senden küçük olabilir ama o erkek çocuk.”

Sizin söylemek istediğiniz:

Kız çocuğu olduğun için senin ne şimdi ne de sonrasında hiçbir değerin yok.

Oğlunuzun çıkaracağı anlam:

Kadınların bir değeri yok. Onlara istediğim gibi davranırım. Onlar bana hizmet etmek için varlar.