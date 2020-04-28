Çin, İtalya, ABD gibi bulunduğu kıtada virüsün merkezi haline gelen ülkelerde yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla hastalığı daha az ağır geçirdiğini, hayatta kalma olasılığının ise daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

New York Times'ta yer alan habere göre, bundan yola çıkan bilim insanları, erkeklere kadınlık hormonları vermenin Covid-19'a karşı mücadelede etkili olup olamayacağını araştırmaya başladı.

Gazetede yer alan habere göre, ABD'deki üç hastane bu araştırma içi seçildi. Erkek koronavirüs hastalarına bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için kadın cinsiyet hormonları olan östrojen veya progesteron veriliyor.

Renissance Tıp Fakültesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Dr. Sharon Nachman, araştırmaya geçen hafta başladıklarını ve ön sonuçları birkaç ay içinde beklediklerini ifade etti.

Çalışmanın başındaki Cedars-Sinai Hastanesi yoğun bakım doktoru Sara Ghandehari, söz konusu iki hormonun seviyesinin yüksek olduğu hamile kadınların hastalığı hafif geçirme eğilimi gösteriklerini belirterek "kadın olmanın, hamile olmanın koruyucu bir özelliği var. Bu da bizi hormonlar üzerine düşünmeye itti" diyerek fikrin nasıl ortaya çıktığını açıkladı.

Ancak bazı bilim insanları umulan 'sihirli değnek' etkisinin bu yöntem olmadığını ifade ediyor. Kesin sonuçlar için ise birkaç ay sonraki ön sonuçlar bekleniyor.







