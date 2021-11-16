Erkek olduğu iddia edilen kadın kaleci Zohreh konuştu: Bu zorbalık

25 Eylül'deki maçın ardından FIFA'ya şikayet edilen İranlı kaleci Zohreh Koudaei şunları söyledi: Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık!





32 yaşındaki kaleci uzun yıllardır milli takımda forma giydiğini belirtti.

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