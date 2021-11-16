Futbol Erkek olduğu iddia edilen kadın kaleci Zohreh konuştu: Bu zorbalık

Erkek olduğu iddia edilen kadın kaleci Zohreh konuştu: Bu zorbalık

Futbol

Erkek olduğu iddia edilen kadın kaleci Zohreh konuştu: Bu zorbalık

Ürdün ile İran arasında oynanan kadınlar futbol maçında İran'ın kalesini koruyan Zohreh Koudaei, penaltılarda takımına galibiyeti getirmişti. Ürdün ise İran'ın erkek kaleci oynattığı iddiasıyla FIFA'ya başvurmuştu. Zohreh ilk kez konuştu.

16 Kasım 2021, Salı 13:44 Son Güncelleme:
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25 Eylül'deki maçın ardından FIFA'ya şikayet edilen İranlı kaleci Zohreh Koudaei şunları söyledi: Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık!


32 yaşındaki kaleci uzun yıllardır milli takımda forma giydiğini belirtti.

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