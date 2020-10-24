Erkek ve kız çocuklarının oyuncak bebeklerle oynaması neden önemli?

Bebek, çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak en iyi oyuncaklardan biridir.

Oyuncak bir bebek, bebeğiniz için mini kopyadır ve çocuğunuza hayatını anlamak için yardımcı olur. Bu, bir çocuğu kardeşine hazırlayan bir tür provadır. Bebeklerle oynamak aynı zamanda çocukların aileleri ve arkadaşları ile kendi etkileşimlerini gerçekleştirmelerine ve olayları daha iyi anlamalarına yardımcı olur .

Bebeklerle oynarken çocuklar hayal güçlerini geliştirir ve bilişsel ve ince motor becerilerini güçlendirir.

Bebeklerle oynamak, genellikle bebeğin mutfağında kıyafet değiştirmeyi, beslenmeyi, banyo yapmayı ve "yemek yapmayı" içerir, bu da hayal gücü için bolca yer sağlar . Özellikle bir bebeği giydirmek ve soymak, çocukların ince motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir; bu, özellikle kendi kendine giyinme ve diğer ince motor becerilerini kızlardan biraz sonra geliştirme eğiliminde olan erkekler için anlamlıdır .

Bir oyuncak bebeğe bakarken, çocuğunuz nasıl besleneceğini ve empati kuracağını da öğrenir . Çocuk henüz küçükken, oyuncak bebek tutunabilecekleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir nesne görevi görecektir. Çocuk büyüdükçe, bebeği kendi bebekleri olarak görmeye başlayabilir , kendi ebeveynlerinin sözlerini ve jestlerini tekrarlayarak ona bakabilirler . Bir oyuncak bebeğe bakmak, çocuğun empati ve sorumluluğu öğrenmesine ve başka bir canlıya nasıl bakacağını öğretmesine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, hem kızlara hem de erkek çocuklara her tür oyuncakla oynama fırsatı vermek iyi bir fikirdir.







