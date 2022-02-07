Erkekler 108 gün sonra 'Seni seviyorum' diyor

İskoçya’nın Abertay Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırma sonucuna göre erkekler kadınlara göre aşkını daha önce itiraf ediyor.

Bir ilişkiye başlayınca erkekler ortalama 108 gün sonra ilk kez “Seni seviyorum” diyor.

Kadınlar ise erkeklere göre iki hafta daha geç aşkını itiraf ediyor. Kadınların ‘Seni seviyorum’ deme süresi ortalama 123 günü buluyor.

Erkeklerin ilişkiye başladıktan sonra aşık olduklarını hissetmesi 70 günü buluyor.

Avustralya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Fransa, Polonya ve İngiltere’de yapılan araştırmada, aşkı itiraf süresi birbirine en yakın tek ülke Fransa oldu. Erkek nüfusun kadınlardan daha fazla olduğu ülkelerde, erkekler aşkı itiraf etmede daha erken davranıyor.