Son 25 yıldır bilim insanları erkekler için doğum kontrol hapı üretme çabası içindeler. Bilim insanları, 1950'lerde erkekler için doğum kontrol hapı üretmeye çalışmışlardı ancak güçlü yan etkileri nedeniyle bu araştırma rafa kaldırılmıştı. Şimdi ise yeni bir araştırmada sona gelinmiş gibi görünüyor. Araştırmacılar, erkekler için doğum kontrol yöntemlerinin çeşitlendiği müjdesini verdi. Hapların yanı sıra, erkeklerde doğum kontrol yöntemi olarak jel, aylık enjeksiyon ve geri dönüşümlü kimyasal vazektomi konusunda da ilerleme var. Tüm bu yöntemler üzerinde yapılan klinik deneyler büyük umut vaat ediyor.

Doğum kontrol jeli

Los Angeles Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nden Doktor Christina Wang, erkek doğum kontrol yöntemleri için üç potansiyel yol olduğunu söylüyor. Bunlar; haplar, jel ve aylık enjeksiyonlar. Ancak doğum kontrol jelinin diğer yöntemlerden daha önce onaylanacağını düşünüyor.

Doğum kontrol jeli şu şekilde işliyor:

Erkekler her gün omuzlarına ve üst kollarına jeli sürer ve jel 24 saat boyunca kan dolaşımında sürekli dolanır. Jel, testosteronu, kadın haplarında kullanılan segesteron asetat ile birleştirir. Segesterone asetat, testislerdeki sperm üretimini etkin bir şekilde kapatarak çalışır. Böylece sperm üretimini belli ölçüde düşürmüş olur.

Erkekler doğum kontrol haplarını kullanmak istiyor

Jeller vücutta yaklaşık yüzde 10 civarında emilir, enjeksiyon ise yüzde yüz etkili bir şekilde kana karışır.

Wang, “Önce jelin, ardından enjeksiyonun onaylanacağına inanıyorum. Klinik denemeler, jelin güvenli olduğunu, iyi tolere edildiğini ve gönüllülerin yüzde 90'ından fazlasında sperm çıkışını çok düşük seviyelere kadar bastırdığını gösteriyor” dedi.

Enjeksiyonun bir seferde altı aya kadar dayanacak şekilde tasarlandığını ifade ediliyor.

Öte yandan yapılan anketlerde erkeklerin en çok doğum kontrol haplarını kullanmak istedikleri belirlendi.

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