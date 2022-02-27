Erkekler kendilerini kadınlardan daha sağlıklı hissediyor

İnsanların sağlıklarını algılama biçimleri çevresel, kültürel ve sosyoekonomik koşulların yanı sıra birçok farklı faktörlerden etkilenirken, erkeklerin her zaman kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde edilen bilgilere göre erkeklerin her zaman kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. Böylelikle 16-44 yaş arasındaki erkeklerin kendini sağlıklı hissetme oranı yüzde 89,2 iken kadınlarda bu oran yüzde 87,5 oldu.

Yaş oranı arttıkça kendini sağlıklı hissetme oranı düşse de erkeklerin her zaman kadınlardan daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. 45-64 yaş arasındaki erkeklerde bu oran yüzde 69,4 olurken, kadınlarda 66,8 oldu.

65 yaş üstüne baktığımızda ise oran baya düşerken, erkeklerde yüzde 44, kadınlarda ise yüzde 38,2 olarak kayıtlara geçti.

Yaş oranı arttıkça erkeklerle kadınlar arasındaki sağlıklı hissetme oranının gittikçe açıldığı da verilerden gözlenirken, raporun 2020 yılını kapsadığı kaydedildi.

SAĞLIK HEPİMİZİN GÜNDEMİ

Ajans Press, sağlık ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital arşivlerden derlenen bilgilere göre geçen yılın başından itibaren hem yazılı hem online mecrada sağlık ile alakalı 10 milyondan fazla haber çıktığı tespit edildi. Özellikle COVİD-19 ile birlikte haber çıkışları bu seyirde değişse de obezite, şeker, SMA ve kanser gibi hastalıkların gündemde yer aldığı gözlendi.

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