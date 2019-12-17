Erkekler kendilerini övmeye daha yatkın

Almanya'daki Mannheim Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmaya göre kadın bilim insanları erkeklere göre kendi araştırmalarını yüzde 12 'daha az' övüyor. Araştırmalarda kullanılan 'çığır açan', 'alanında tek', 'alışılmışın dışında' gibi araştırmayı övmeye yönelik 25 yakıştırmanın sayılarak yapıldığı araştırmada erkeklerin kendi çalışmalarından çok daha özgüvenli bir şekilde bahsettiği ortaya kondu. Aynı araştırmada, bu durumun, diğer araştırmacıların kendi çalışmalarında kadın bilim insanlarının çalışmalarına yüzde 13 daha az referans vermesi anlamına geliyor. Saygın bilim dergisi British Medical Journal'da yayımlanan araştırma, kadın ve erkek bilim insanlarının kullandıkları dilin arasındaki farkı anlamaya yönelik ilk bilimsel araştırma olma özelliği taşıyor. Kadınların kendilerini neden daha az övdüklerinin ise henüz bir açıklaması yok.