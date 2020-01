Erkekler neden ceketlerinin alt düğmesini iliklememeli?

Bir takım elbisenin 3 altın kuralı vardır. Bunlar sırasıyla; Bazen, her zaman ve asla. Tabii ki ceketin 3 düğmesinden bahsediyorum. Eğer 3 düğmeli bir ceket giydiyseniz, üstte olan düğmeyi bazen, ortadaki düğmeyi her zaman, attaki düğmeyi ise asla iliklememelisiniz. İki düğmeli bir cekette ise, üst düğmeyi her zaman, ikinci düğmeyi ise asla iliklememelisiniz. Sonuç olarak, nasıl bir ceket giyiyorsanız giyin, alt düğmesini asla iliklememeniz gerekiyor. Bu erkekler için vazgeçilemez bir moda kanunudur. Aynı zamanda gariptir. Çünkü eğer kapatmayacaksanız neden fazladan bir düğmeye sahipsiniz ki? Peki bu gelenek nereden geliyor? Cevap İngiltere'nin şişmanlığıyla ünlü kralına kadar uzanıyor.









Ceketin alt düğmesinin iliklenmemesi, İngiltere'de 1901'den 1910'a kadar hüküm süren Kral VII. Edward'a bağlanıyor. Çoğu moda bloğunda, Kral VII. Edward'ın takım elbise için çok şişman olduğu ve yeleğinin alt düğmesini bu nedenle kapatamadığı söyleniyor. Sürekli alt düğmesi açık gezen Kral VII. Edward'a saygı göstermek isteyen İngiliz mahkemesi ve diğer herkes, alt düğmelerini açık bırakmaya başlamış.

Sağda Kral Edward, solda Prens George

GQ'nun moda direktörü Robert Johnson tarafından Edward Teorisi olarak adlandırılan bu durum her zaman ciddiye alınmıyor. Gerçek olamayacak kadar saçma görünen bu teori, İngiliz moda tarihçileri tarafından gerçeğe yakın görülüyor.

Kral Edward, yeleğinin yanı sıra ceketinin de alt düğmesini açma eğilimindeydi. Bunun 2 farklı nedeni vardı. Birincisi Kral Edward'ın şişman olması, diğeri ise binicilik kıyafetine saygı göstermek.

Takım elbiseler, İngiltere'de binicilik kıyafetlerinin yerini aldığı için alt düğmelerinin açık tutulması gerekiyordu.

'Edward teorisi'nin hikayesi, yaklaşık 50 yıldır Kraliçe II. Elizabeth'in resmi terzisi olan İngiliz moda tasarımcısı Sir Hardy Amies tarafından anlatılıyor. 1992 yılında verdiği bir konferansta, İngiliz takım elbiselerinin tarihine değinen Amies, bugünün takım elbisesinin ilk olarak 1906'da tanıtıldığını ifade etti. Bu takım elbisenin 3 düğmesi vardı ama bugünün kıyafetlerinden biraz daha farklıydı. At binerken giyilmesi kolay olsun diye tasarlanmıştı. Bu nedenle "salon takımı" geleneksel binicilik katlarının yerini almaya başladı. Ceket üzerindeki üçüncü düğmenin iptal edilmesi, at üzerindeki kişinin belinin rahat bir şekilde örtülmesini sağlıyordu.

Kral Edward, birinci düğmenin de iptal edilmesi gerektiğini söylüyordu. Amies de onun için sadece orta düğmeyi bırakmıştı. Takım elbise ceketi günlük moda olarak yaygınlaşmaya başladığında, VII. Edward, değiştirdikleri binici ceket stiline saygı göstermek için alt düğmeyi geri eklettirdi.

Üç düğmeli ceketler oldukça yaygındır, ancak son 40 yıl içinde takım elbiselerde, iki düğmeli ceketler tercih ediliyor.