Erkekler zeki kadından korkar mı? Uzmanlar açıkladı

Yapılan araştırmaya göre, erkeklerin zeki kadından korktuğu doğrulandı. Peki bunun sebepleri neler?

İddiaya göre bazı erkekler, güçlü ve zeki kadınları kendilerine göre bir tehlike olarak görüyor.

Zeki kadınlarla ilişki yaşamaya korkuyor.

Çünkü zeki kadınlar, işini bilen, nerede ne yapacağını bilen bir kadın profilidir.

ERKEKLER ÖVÜLMEYİ BEKLİYOR

Erkek daha çok zekalarının övülmesini bekliyor. Kendi zekaları geri planda kaldığı zaman, bu durum kolaylıkla kıskançlığa dönebiliyor.

Erkeklerin zeki kadınlardan korkmasının asıl nedeni; Kontrolü kaybetme endişesi.

Detaylarıyla Kanal D Haber'de ele alındı