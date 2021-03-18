Erkeklerde cinsel hayatı bitiriyor!

İngiltere’de yapılan araştırma, ereksiyon sorunlarının ve penis büzüşmesinin arkasında yatan sebebin sigara olduğunu söylüyor Ürolog Marc Laniado, sigara içen erkeklerde gördüğü ereksiyon sorununun azımsanmayacak oranda yüksek olduğunu belirtiyor.

Sigara içen erkeklerin kan hücrelerindeki dolaşım azalıyor. Bu durum, sağlıklı bir ereksiyon için gerekli kan dolaşımının sağlanmamasına ve ereksiyon problemlerine neden olabiliyor.Sigaranın içindeki kimyasallar sertleşme sorunlarına da yol açabiliyor

Eskisi gibi ereksiyon olmadığınızı düşünüyorsanız sorunun kaynağının sigara olması muhtemel

‘Ereksiyonum eskisi kadar sert değil’, ‘eskiden olduğu kadar sabah ereksiyonu yaşamıyorum’, ‘ilişki sırasında penisim yeterince sert değil’ gibi şikayetleriniz varsa bu sorunun sebebi nikotin ve sigarayla birlikte tükettiğiniz diğer maddeler olabilir.

Kadınların uyarılma bölgelerini düşünürseniz zayıf kan dolaşımının onların cinsel güçlerini etkileyeceğini de tahmin edebilirsiniz, diyor Ürolog Laniado. Sigaranın ve cinsel performansın ilişkili olduğu da biliniyor.

Medical News Today’e göre, sigara içmek, erkek üreme organındaki kan damarlarında toksinler de bırakıyor. Cinsel performansa sigara kadar zarar veren bir diğer madde ise antidepresanlar. Penisteki ‘çekme payı’ denilen gerginleşme ve büyüme oranı, sigara ve kimyasal ilaçlar nedeniyle küçük kalabiliyor.





İlgili Haberler Eşcinselleri "dönüştürdüğünü" iddia eden adam erkeklerde birlikte olduğunu açıkladı





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.