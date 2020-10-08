Ergenlik bedensel, hormonal, ruhsal ve sosyal olarak çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu geçiş döneminde bedenen ve psikolojik olarak büyük bir değişim gerçekleşmekte ve nihayetinde erişkin bir birey haline gelinmektedir. Bu geçiş süreci bazen çok rahat atlatılırken, kimi zaman ciddi psikososyal sorunları da beraberinde getirir. Bu nedenlerden dolayı ergenliğin ne zaman başladığı ve ne zaman bittiği önemlidir. Erkeklerde ergenlik ne zaman başlar? Erkeklerde ergenlik ne zaman biter? Bu soruların cevaplarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Erkeklerde ergenlik ne zaman başlar? Erkeklerde ergenlik ne zaman biter?

Son yıllarda “yüzyılın eğilimi” olarak adlandırılan ve ergenlik başlangıç yaşının giderek daha erken yaşlara kaydığını gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Özellikle daha iyi bir sosyoekonomik çevrede yetişmesi, beslenme alışkanlıkları, küresel ısınma, manyetik alanlara çok maruz kalmak v.b. gibi nedenlerle ergenlik yaşının düştüğü düşünülmektedir.

Normal ergenlik başlama yaşı

Erkeklerde kızlara göre ergenlik daha geç başlar. Türkiye’de erkek çocuklarda ergenlik başlama yaşı ortalama 11 yaş civarıdır. Ancak kişisel farklılıklar her zaman görülebilir; nitekim 9 yaşından sonra ya da 14 yaşından önce başlayan ergenlikler tıbbi olarak normal kabul edilmektedir.

Erkekler çocukluktan erişkinliğe ulaşırken 5 farklı evreden geçerler ve her evrede fiziksel olarak gelişirler. Fiziksel gelişimleri genelde 18 yaşına kadar tamamlanırken, ruhsal ve sosyal gelişimleri 25 yaşına kadar devam etmektedir. Ergenliğin sona ermesinde ergenliğin başlangıç yaşı ve seyri yol göstericidir.

Ergenliğin ilk bulgusu testis büyümesidir. Genital bölgede tüylenme, testis büyümeye başladıktan kısa bir süre sonra görülmeye başlar. Testis büyümesini takip eden 12-18 ay sonra penis büyümeye başlar ve ergenliğin sonuna kadar gelişimi devam eder. Bu gelişime genital tüylenmede artarak eşlik eder. Sperm oluşumu ve sabah ejakülasyonu 13.5 yaş civarında görülmeye başlanabilir. Artan erkeklik hormonunun etkisiyle vücut kasları gelişir, omuzlar gelişir, kas/yağ oranı artar. Yaklaşık 14 yaş civarı ses kalınlaşması başlar. Son olarak 15 yaş sonrasında yüz kılları belirmeye başlar.

Ruhsal ve sosyal değişim

Ergenlerde kimlik arayışı, yalnız kalma isteği, can sıkıntısı ve huzursuzluk, çalışma isteksizliği, yeni deneyimlere karşı daha kolay risk almak, otoriteye karşı direnç, özgür kalma ve kendisine karışılmama isteği, bir gruba ait olma arzusu, karşı cinse ilgi ve ilişkilerinde ve girişimlerinde başarılı olma isteği gibi ruhsal özellikler sık görülür. Bazen aileler ve çocuklar bu süreçte çok yıpranabilmektedir. Böyle bir durumda uzman bir psikolog yardımı almaktan çekinmemek gerekir.







