Erkeklerde göz ardı edilmemesi gereken sağlık sorunları

İncelemelere göre, erkeklerin herhangi bir hastalıktan etkilenmeleri kadınlardan daha olasıdır ve semptomları görmezden gelmeleri de daha yüksektir.

Erkek sağlığı üzerine yapılan bir forumun şefi Martin şunları söylüyor: “Araştırmalar, 65 yaşın altındaki erkeklerin kadınlara göre doktora başvurma ihtimalinin çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca erkekler, kadınlara nazaran sağlık konusunda kabaca yarısı kadar bilgilidir ve ortak sağlık koşullarının temel belirtilerini daha az adlandırabilirler.”

Bir erkek için ortalama yaşam beklentisi %79 iken, bir kadın için bu oran %83'tür. Kalp hastalıkları ve yaygın kanserler gibi hastalıkların oranı erkeklerde daha yüksektir. Erkek Sağlığı Forumu ve iki Birleşik Krallık kanser araştırma kuruluşu tarafından hazırlanan 2013 ortak raporunda, erkeklerin kanserden ölme olasılıklarının kadınlardan %37 daha fazla olduğu belirtiliyor.

Elbette durum bu şekilde olmak zorunda değil. Martin, konu hakkında “İstatistikler, erkeklerin kadınlardan daha fazla kiloya sahip olduğunu ve içki ile sigara kullanımının erkeklerde daha yüksek olduğunu söylüyor”, diyor ve ekliyor:

“Bilincin artırılması ve semptomların erken kontrol altına alınması erkek sağlığının iyileştirilmesi için verimli bir yol olabilir.”

İşte, erkeklerin asla görmezden gelmemesi gereken bazı temel hastalık belirtileri:





Stres

Martin: “Kadınların neredeyse iki katı kadar zihinsel sağlık hizmeti kullanan erkekler, yeryüzündeki her beş intihardan dördünü oluşturuyor. Hastalığa ve yetersizliğe neden olan sorunlar, genellikle stresle başlar. Eğer ele alınmazsa, daha ciddi hale gelebilir. Ancak, bozuk akıl sağlığı damgalaması erkekleri ihtiyaç duydukları yardımı aramaya itebilir. Uzun süreli stres baş ağrısı, uykusuzluk, yüksek tansiyon, düşük bağışıklık ve depresyon gibi sorunlara neden olabilir.”





Yatakta performans sorunları

Ereksiyon, yaşla birlikte zorlaşır. Ancak 2013 Cinsel Tıp Dergisi'nde yapılan bir araştırma, erektil disfonksiyonun 40 yaşın altındaki erkeklerin yaklaşık dörtte birini etkilediğini göstermektedir.

Çevrimiçi sağlık testi hizmeti Medichecks (medichecks.com) tıbbi danışmanı Dr. Mike Webberley'e göre ereksiyon sorununun çeşitli nedenleri olabilir.

Ereksiyon olamama durumu için stres ve anksiyete suçlanmakla birlikte, duruma erken teşhis koymak önemlidir. Çünkü erektil disfonksiyon, diyabet veya kardiyovasküler hastalık gibi sinir fonksiyonunu veya kan akışını etkileyen potansiyel olarak ciddi bir durumun işareti olabilir.





Testislerde ağrı

Testislerde yumru şeklinde ağrı meydana gelmesinin yaygın nedenleri arasında varisli damarlar veya kist bulunur.

Testislerdeki bu sorun, 45 yaşın altındaki erkekler arasında daha yaygındır, İnmemiş bir testisle doğan veya hastalığa yatkın akrabası olanlar arasında daha yüksek bir sağlık riski vardır.





İdrar problemi

Yaşlandıkça tuvalete daha sık ihtiyaç duyulması yaygındır, ancak bazı idrar semptomları kolayca gelişerek 50 yaşın üzerinde yılda 47.000 erkeği etkileyen iltihaplı prostata yol açabilir.

Dr. Webberley: “Geceleri devamlı su içmek için kalkıyorsanız veya idrar torbanızı tamamen boşaltmakta güçlük çekiyorsanız, bir doktora danışın. Ayrıca vücudunuzda zayıf bir idrar akışı varsa, zaman zaman sırt ağrılarıyla ve kanamayla karşılaşabilirsiniz. Doktorunuz rektal muayene yapmalı, prostat kan testinizi kontrol etmeli ve sizi konu hakkında daha fazla araştırma yapmaya yönlendirmelidir.”





Geçmeyen öksürük

Çoğu öksürük bir hafta içinde temizlenir, fakat bazen bronşit gibi kronik bir enfeksiyon gelişebilir. Bununla birlikte, kalıcı öksürükler astımdan asit reflüsü, sinüzit veya yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılan ACE inhibitörleri gibi ilaçların yan etkilerine neden olabilir.

“Üç veya dört haftadan daha uzun süredir öksürük krizleri geçiriyorsanız muhakkak doktorunuza görün”, diyor Dr. Webberley ve ekliyor: “Sigaradan kaynaklı öksürük tedavi edilmezse devamında ciddi bir akciğer hastalığı olan KOAH belirtileri görülebilir. Diğer ciddi nedenler arasında akciğer kanseri, akciğerde kan pıhtısı ve çeşitli kalp problemleri bulunabilir.





Bağırsak rahatsızlıkları

Karın ağrısı ve ishal, kabızlık gibi bağırsak sorunları sıklıkla irritabl bağırsak sendromu veya zayıf beslenme nedeniyle görülür; hemoroit olarak adlandırılan tıkanmış kan damarlarından oluşan kaşıntılı şişlikler, tuvalete çıkmada güçlüğe sebep olur.





Cancer Research UK'ye göre, ailenizde önceden bağırsak kanseri geçirmiş biri olduğu takdirde aynı hastalığa yakalanma riskiniz genç yaşta daha yüksektir.





Şiddetli horlama

Bazı insanlar buna gülebilir ancak şiddetli horlama, boğazdaki yumuşak dokuların çökmesine, hava yolunu 10 saniye veya daha fazla bloke etmesine neden olan bir durum olan obstrüktif uyku apnesinin bir işareti olabilir.

Horlama, erkeklerde daha yaygındır ve uyku kalitesini ciddi şekilde etkilemenin yanı sıra, yüksek tansiyon ve düzensiz kalp atışı riskini artırabilir.

Horlama sorununun önüne geçmek için öncelikle kilo vermeyi ve yatmadan önce alkol veya sigaradan kaçınmayı deneyin.





Diş eti kanaması

Yetişkin Diş Sağlığı’nın son araştırmasına göre, iltihaplı veya kanamış diş etleri, erkekleri kadınlardan daha fazla etkileyen diş eti hastalığının belirtileridir. Tedavi edilmediği takdirde, sonunda diş kaybına yol açabilir.

Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalamaya gayret gösterin. Bu bir şeyleri düzeltmezse, diş hekiminize danışın. Kanama, erkeklerde kadınlardan neredeyse iki kat daha yaygın olan ağız kanseri belirtisi de olabilir. Dahası, tekrarlayan diş eti hastalığı diyabetin de bir işareti olabilir.





Tehlikeli benler

Cildinizde yeni çıkan bir ben veya leke, cilt kanserinin en tehlikelisi olan malign melanomun habercisi olabilir.

Cancer Research UK verileri, cilt kanseri ölüm oranının erkeklerde %58, kadınlarda ise %42 olduğunu göstermektedir.

Cildinizin üzerinde büyümüş, şekli veya rengini değiştirmiş, ağrılı, kaşıntılı, kanamış veya kenarlarında pürüzlü herhangi bir ben keşfederseniz, vakit kaybetmeden bir cilt uzmanına görünün. Unutmayın, ne kadar erken teşhis edilirse, şansınız o kadar yüksek olur.





Şekilsiz penis

Penisinizin ereksiyon halindeyken hafif kavisli olması normaldir, ancak dünya üzerinde her 20 erkekten biri, özellikle 40 ila 60 yaşları arasındayken penisinin bir kısmında sert bir kollajen plak oluşturan Peyronie hastalığını gözlemler. Bu, elbette hayati bir sorun yaratmayabilir, fakat kimi zaman ağrıya yol açarak cinsel ilişkiyi zorlaştırabilir.

Penisinizde benzer bir sorun olduğunu düşünüyorsanız vakit geçmeden cinsel organda plak oluşumuna karşı steroid enjeksiyon tedavisi alanında uzman bir doktora danışın.



