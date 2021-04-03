Erkeklerde meme büyümesi neden olur?

Erkeklerde meme büyümesi sorunu neden olur?

Erkeklerde meme büyümesi çok değişik nedenlerden ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Erkeklerde meme büyümesinin hormonal sebepleri iç organlardaki hastalıklara bağlı olan sebepleri alınan ilaçlara bağlı olarak memelerde büyümenin ortaya çıkmasının yanında bunlar %5 'in altında sebeplerdir.

Eğer erkekteki meme büyümesi yağ dokusu artışı ile kaynaklanan meme büyümesi ise yapılacak diyet yada spor ile bu yağ dokusunun inceltilmesi mümkün olabilir. Ancak meme büyümesinin de evreleri var ileri derecede büyümüş bir memenin spor yada diyet ile yok olması mümkün olmamaktadır. Bu takdirde hastamız ameliyat dışına çözüme ulaşamaz.

Tedavi seçenekleri çok farklı jinekomastide, en sık uygulanan işlem eğer yağ artışı ile seyreden meme büyümesi ise liposuction yöntemi ile o yağın oradan çekilmesidir. Liposution yağ hücrelerinin içeriye gönderilen uygun bir kanül dediğimiz özel bir boru vasıtası ile dışarıya çekilmesidir. Liposuction ile çok büyük oranda jinekomasti ameliyatları çözümekte olup herhangi bir iz kalmamaktadır. 2mm bir delikten girerek tüm yağ boşaltılabilir. Ancak gerçek meme büyümesi varsa ameliyat ile meme altına girerek o dokunun oradan çıkarılması gerekmektedir. Sonuç olarak tüm meme büyümesi hadiseleri basit operasyonlar ile çözülebilir.









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