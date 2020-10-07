Erkeklerde ve kadınlarda görülen kısırlık belirtileri

Erkeklerde sık karşılaşılan sorunlar

Eğer bir erkekseniz, eşinizin hamile kalmasını zorlaştırabilecek bazı sebepler şunlardır:

Düşük sperm sayısı

Zayıf sperm hareketliliği

Deforme olmuş yapıda sperm

Sperm kanallarının kapalı olması

Kadınların karşılaştığı en yaygın sorunlar şunlardır:

-Düzenli olarak yumurta bırakmayan yumurtalıklar

-Tıkalı fallop tüpleri

-Rahim boynundaki veya rahimdeki sorunlar





Testle beraber izleme

Bazen hamile kalmak istediğinizde zamanlama karşılaşılan başlıca zorluklar arasında ilk sırada yer alır. Seks yapmak için en iyi günleri tahmin eden bir evde yumurtlama testini kullanmayı deneyebilirsiniz. Yumurtalıklarınız yumurta bırakmadan önce hormonlarda bir artış olduğunu fark eder. Testi birkaç gün içinde tekrar yapmanız gerekebilir.





Yumurtlama sorunları

Normalde ‘yumurtlayamıyor’ yani yumurtalıklarınızdan yumurta salamıyorsanız, tıp size yardımcı olacaktır. Bu durumda en yaygın ilaç seçimi klomifendir. Bunu alan kadınların yaklaşık yarısı, genellikle üç döngü içinde hamile kalmaktadır. İkizlere (veya daha fazlasına) hamile kalma olasılığınızın daha yüksek olduğunu unutmayın çünkü bu, yumurtalıklarınızın bir seferde birden fazla yumurta salmasına neden olur.





Enjekte edilebilir hormonlar

3 ila 6 ay klomifen aldıktan sonra yine de hamile kalmazsanız, doktorunuz yumurtlamanıza yardımcı olmak için doğurganlık hormonu iğneleri önerebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli ilaçlarınız vardır ve işe yaramaktadırlar.





Tıkalı fallop tüpleri için cerrahi uygulama

Bazen yara izleri yumurtaların fallop tüplerinizden aşağı inmesini engeller. Endometriozis denen bir rahatsızlığınız varsa veya pelvik enfeksiyonu veya ameliyat geçirdiyseniz aynı durum olabilir. Doktorlar bu yara dokusunu ameliyatla çıkarmaya çalışabilir, bu da bebek sahibi olma olasılığınızı artırabilir.





Rahim içi tohumlama

Birçok doğurganlık problemini tedavi etmek için uygulanan popüler bir işlemdir. Doktorlar siz yumurtlarken spermi rahminize yerleştirir, ancak yumurtanın kendisine değil. Yumurtlamayı tetiklemek için ilaç almanız da gerekebilir.





Tüp bebek

Bu seçenek, diğer kısırlık tedavileri işe yaramadığında umut vermektedir. İşlem; bir laboratuvarda doğrudan yumurta ve spermi birleştirir. Doktorlar ise daha sonra büyüyen embriyoları rahminize yerleştirir. Gebelik oranları 43-44 yaş arası kadınlar için yüzde 10, 35 yaş altı kadınlar için yüzde 47.





ICSI nedir?

Doktorlar, spermi laboratuvarda doğrudan yumurtaya enjekte edebilir. ICSI (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu) adı verilen bu teknik, bir erkeğin sperm sayısı çok düşük olduğunda veya spermi iyi hareket etmediğinde yardımcı olmaktadır. Döllenen yumurta hazır olduğunda normal tüp bebek sürecinden geçirilir ve kadının rahmine yerleştirilir.

Standart tüp bebek işleminde doktorlar embriyoları 2-8 hücreli aşamaya geldiklerinde rahminize aktarırlar. Ancak bu prosedürde embriyolar önce 5 gün büyür. Doktorlar buna blastokist adını vermektedir ve rahminize koymak için içlerinden en sağlıklı olanı veya ikisini seçerler. Bu durum, üçüz olma şansını ortadan kaldırır.







