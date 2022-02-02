Türkiye Erkekleri evlilik vaadi ile tuzağa düşürüp senet imzalattılar! Şebeke çökertildi

Erkekleri evlilik vaadi ile tuzağa düşürüp senet imzalattılar! Şebeke çökertildi

Türkiye

Erkekleri evlilik vaadi ile tuzağa düşürüp senet imzalattılar! Şebeke çökertildi

Kastamonu'da evlilik vaadi ile erkekleri kandırıp tuzağa düşürerek zorla senet imzalatan 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da yaşayan N.Ç. isimli kadın, iddialara göre birlikte olmak için anlaştığı erkekleri ağına düşürdü. N.Ç.'nin erkeklerle evinde buluştuğu sırada dini nikahlı eşi S.M.U. gelerek ağlarına düşürdükleri erkeklere silah ve tehdit ile senet imzalattı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, imam nikahlı çifti bir süre takibe aldı. Yapılan takip sonrasında, vatandaşları tehdit ederek zorla senet imzalattıkları belirlenen N.Ç., imam nikahlı eşi S.M.U. ile arkadaşları T.A. ve İ.K. gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 1 adet toplu tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, değişik çaplarda 163 adet fişek, 9 adet sikke, 2 adet bıçak, 1 adet şifreli kasa, 2 adet 75 bin TL, 1 adet 150 bin TL’lik 3 adet senet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınana şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan N.Ç., S.M.U. ve İ.K. tutuklanırken, T.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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