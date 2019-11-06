Bu yüzden, onu vahşi kılmaya yetecek kadar 'seksi' olmadığınızı düşünüyorsanız, tamamen aklınızı kaçırmışsınız demektir! Çünkü erkekler bazı zamanlar duygusal olarak sığ görünse de, dürüstçe söylemek gerekirse, gerçekten küçük şeylere bile dikkat ediyorlar.

Saçı kulağın arkasına iliştirmek

Bir erkek tarafından yazılmış bir makalede, bir nedenden ötürü, bir kadının saçının kulağının etrafındaki kıvrılmalarının en sıra dışı etkinlikleri yapmasıyla neredeyse 'şeytani' olduğunu açıklar. Dikkat edilmesi garip bir şey gibi gözükse de, kocam saçımızın yaptığı küçük şeylerin (başka bir erkeğin aksine) benzersiz bir şekilde dikkat çekici olduğunu söyledi.

Bir işe odaklandığı anki yüz ifadesi

Erkekler, gerçekten bir projeye veya göreve odaklanmaya çalışırken kadınların kaşlarını nasıl açtığını büyüleyici buluyor. Ayrıca, sinirlendiğimizde ve çok eğlendiğimizde yaptığımız yüzlerle de ilgileniyorlar.

Krizi fırsata dönüştürmek

Erkekler kadınlardan farklı düşünür ve çoğu insan da bunun farkındadır. Erkekler bazı yönleriyle kadınlara göre daha hayalperest olsalar da, tam olarak 'ayakları yere basmıyor' denilemez; bu yüzden kriz anlarını fırsata çevirebilen bir kadın gördüklerinde, onlara hayret ederler.

Bakımlı eller ve ayaklar

Erkekler, eller ve ayaklar da dahil olmak üzere vücudun görünür yerlerine bakarak bir kadının kendine ne kadar iyi baktığını ölçebilir. Ojelerinizin kıyafetinizle kombin olduğunu fark etmeseler bile, kişisel bakımınızı ve elinizden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ettiğinizi fark edeceklerdir.

Olumlu düşünmek

Bir erkeği etkileyen en önemli özelliklerden biri de, dünyadaki olumsuzları sürekli olarak görmezlikten gelen bir kadındır. Çoğu zaman sizi, dünyayı nasıl gördüğünüz ile ilişkilendirirler. Yani, iyimser olduğunuzda sizi daha cana yakın görüyorlar.

Kendine güvenmek

Bir erkek, bir kadının kişiliğini hayata bakış açısıyla ilişkilendirebildiği gibi, dışarıda kendimizi nasıl taşıdığımızı da dikkatle izler. Özgüvenli bir imaj çizer ve kendimizi bu şekilde temsil edersek, yeterince çekici olduğumuzu düşünürler.

Tarz sahibi olmak

Erkekler, kadınların en çok da tarzına dikkat eder ve onu yine kişiliği ile ilişkilendirir.

Estetik bir sırt

Bir kadını çekici hale getiren öyle benzersiz bir şey var ki, erkekleri çılgına çeviriyor! Bu daha çok fiziksel bir özellik olsa da, hafif bir sırt dekoltesini erkekler hemen fark eder ve bundan çok etkilenir.

Espri anlayışı

Güzel gülen, şakacı ve aynı zamanda kendisi ile alay edebilen bir kadın, erkeği aniden kendine hayran bırakabilir! Takdir edersiniz ki, aksi ve kibirli bir kadın, onunla birlikte gülüp eğlenemeyecektir.

Uyku şekli

Erkekler, kadınlarla aralarındaki farklılığa dikkat eder. Kadınlar, onlara nazaran daha hassas bireyler olduğundan mıdır bilinmez, uyku esnasında daha masumlardır. Kadını yanında kıvrılmış olarak uyurken görmek, erkeği neşeyle gülümsetir ve ruhen dinlendirir.

Mütevazılık

Erkekler, bir kadının çevresine sevgi ve nezaket gösterdiğini fark eder. Başkalarına önemsiz davranırsanız, onları kendinizden derhal uzaklaştırırsınız.

İlgiyle dinleme becerisi

Erkeklerin çoğu, kendi erkek arkadaşlarıyla karşılaştırıldığında, bir kadının zor durumda bile onları dinlemede ve hatta yardım etmede çok daha iyi olduğu konusunda hemfikirdir.











