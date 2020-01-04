Erkeklerin cinsellik sonrası sergilediği tuhaf davranışlar

Prezervatif kullanmak istememek

‘’Hamileyim’’ kelimesini partnerizden uzun bir süre işitmek istemiyorsanız prezervatif kullanımına hayır dememelisiniz. Aynı zamanda prezervatif kullanmak cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için partnerinizin prezervatif kullanması, kendinizi güvende hissetmenizin pratik ve iyi yollarından biri.

Odaklanma sorunu

Erkeklerin cinsellik sırasında dikkatleri daha çabuk dağılabiliyor. Ancak ilişkiden zevk almayan bir kadın da cinsellik sırasında odaklanma problemi yaşayabiliyor. Telefon çaldığı sırada veya kapı çaldığında bu durumu umursamayıp hazza odaklanmayı denemelisiniz.

Cinsellikle ilgili sorunları konuşmaktan çekinmek

Söz konusu cinsel sorunlar olduğunda erkeklerin ağzını bıçak açmıyor. Bu konuda kadınlar biraz daha açık sözlü davranıyor. Eşinizde herhangi bir sıkıntı görüyorsanız veya monotonlaşmış olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bu konuyu eşinizde tartışmalı ve bir çözüme kavuşturmalısınız.

Cinselliği yatak odası ile sınırlamayın

Cinsellik için havanın kararmasını ya da uyku saatini beklemeyi artık bırakmalısınız. Özellikle uzun süreli evliliklerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri cinselliğin yatak odasında yaşanması gerektiğinin düşünülmesidir. Bu rutinin dışına çıkarak cinsel yaşamınızı evinizin her köşesinde yaşayabilirsiniz.











