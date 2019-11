Erkeklerin duymaktan hoşlandığı 10 söz

Özellikle yeni sevgililer birbirlerinin peşinden ayrılamazlar. Devamlı yanında olmak, sevdiği kadını işini yaparken izlemek hoşlarına gider. Böyle bir durumda size yardımcı olmak için kolları sıvadıysa, mutfakta salata veya çorba yaparken size yardım ediyorsa ilgi ve güzel sözleri hak etmiştir.Arabayı geri geri park etmeye çalışırken, su damacanasını kaldırırken, iyi bir manevra yaptığında, sizi güldürecek iyi bir espri yaptığında sizde içinizden geçen güzel sözlerinizle sevdiğinizi ödüllendirin. Göreceksiniz işe yarayacaktır.Böyle cümleler bir erkeğe söyleyebileceğiniz en etkili cümlelerdendir. Aynı şekilde o da size bu duyguları hissettirebildiği için kendisini daha özel hissedecektir.Herhangi bir konuda size iyi hissettirdiğini düşünen erkeğinizin kendine olan özgüveni artacak, sizin günlük hayatınızda sarf ettiğiniz efor ve çabayı takdirle karşılayacaktır. Sizinle arasındaki bağın da daha çok güçleneceğinden şüphe duymayın.Bir erkeğe çok yakışıklı olduğunu söylemek çoğu zaman etkilidir. Fiziksel özelliklerini ön plana çıkararak şuh ve kadınsı cümleler kullanmak "onu adeta baştan çıkarmanızı” sağlar. Böylece egosunu güzel ve yavaş bir şekilde okşamış olursunuz.Kulağına nefesinizi hissettirecek kadar yakın durmak ve fısıltılarla konuşmak da çok etkili bir davranıştır. İltifatta bulunduğunuz yere o esnada ufak dokunuşlarda bulunmanız, etkisini tahmin edebileceğinizden daha da fazla gösterecektir.Erkeğe söyleyebileceğiniz en güzel sözlerden birisi de budur. Yanınızda ekonomik durumundan, sosyal statüsünden, daha önemli ve "özel” hissetmesini sağlayabilecek size hayran kalmasını sağlayacak en iyi iltifatlardandır.Aslına bakarsanız bu sözleri erkeklerden duymaya can atarız. Fakat onlar da severek giydikleri bir kıyafetin kendilerine son derece yakışmış olduğunu duymak ve onaylanmak isterler. Kendini "stil sahibi” biri olarak gören bir erkek çok daha kibar davranan ve yanındaki kadını ön planda tutan bir centilmene dönüşüverir birden.Birlikte zaman geçirdiğiniz her erkek bu cümleyi duymaktan mutlu olur. Birlikte geçen günün sonunda bu cümleyi söyleyen bir kadın, bir sonraki buluşmanızda çok daha özenli, bakımlı, hoş, eğlenceli ve kibar bir erkekle buluşmaya hazır olabilir.Aynı zamanda size bir hediye aldıysa " Çok hoş bir hediye”, hediyeyi açtığınızda sergileyeceğiniz tavır ve iltifatlarınız da erkeğinizin yücelmesine, şımarmasına sebep olacaktır. Akşam yemeğinde iyi seçilen bir şarap seçiminde de iltifatlarınızı dile getirmelisiniz.Bir erkeğin fiziksel gücü dışında "beyin gücü” ile de söyleyeceğiniz özlü ve güzel sözler kendisini farklı ve özel hissetmesini sağlayabilir. "Bu kadar zor işin üstesinden nasıl geliyorsun?” " İşine ne kadar bağlısın! Umarım iş yerinde değerini benim bildiğim kadar biliyorlardır!” "Kıvrak bir zekaya sahipsin” gibi cümleler onu adetakamçılayacaktır.Bir erkek için, yanındaki kadının ailesi ve arkadaşlarıyla iyi geçinmesi son derece önemlidir, aynı zamanda kadınların tahmin ettiğinden daha da fazla hassasiyet taşır. Erkekler kendisiyle ilgili olduğunuz kadar ailesi ile ilgilenilmesi ve sevilmesini isterler. Bu konuda kafası rahat olursa sizin de birçok konuda kafanızın rahat olmasını sağlayacaktır.Erkekler ihtiyaç duyulduğunu hissetmek ister. Bu, bir reçel kavanozunu açmaktan tutun da kredi kartı borçlarınızın ödemesine yardımcı olmaya kadar uzar. Yanınızdaki adamın özellikle "maço” tavırlarından ve korumacılığından hoşlanıyorsanız arada sırada bu cümleyi söyleyebilir, onun gönlünü fethedebilirsiniz. Bu unuttuğu maçoluğunu ve yanındaki kadını koruma güdüsünü ona geri kazandıracaktır.Şimdi uyumlu yanlarınızda sıra. Herhangi bir konuda konuşacak şeylerinizin olması, sessiz geçen soğuk anları doldurmak için birebirdir. Sevdiğinize, ilgi duyduğunuz bir yerden konu açın.Çok beğendiğiniz bir film ya da kitaptan, son tattığınız şaraba kadar her şey serbest. Belki ilk seferde ortak noktaları tutturamayacaksınız ama bu konuşma, karşılıklı bir paylaşım için yol açacaktır. Fazla kendinizi anlatıp böbürlenmeden sözü karşı tarafa verin. Bırakın o da kendisini anlatsın. Ortak noktalar yavaş yavaş çıkacaktır zaten.Tutun o noktalardan ve muhabbeti evirip çevirip beraber sevdiğiniz şeyleri yapmaya getirin. Zaten çekingenliğini çoktan geride bırakmış sevgili adayı beraber vakit geçirmeyi teklif edecektir.Eğer hâlâ çekingense sizin ortak bir plan yapmanızda sakınca yok. İlk adımı attığınız için kendinizi ucuz biri olarak görmeyin. Şayet ilk buluşma teklifinin erkeklerden gelmesini isterseniz daha çok beklersiniz. Artık bu çağda ipler kadınların elinde.