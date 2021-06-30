Erken başlanan tedavi ameliyata gidişi durduruyor

SKOLYOZ ÖNLENEBİLEN BİR SORUN MU?

Skolyozun nedenini bilmiyoruz. Eğer oluşacaksa bunun önceden tahmin etmeniz veya ortaya çıkmasın diye önlem almamız şu an için mümkün değil. Herhangi bir sporun veya tedbirin skolyozu engellediğine dair elde bir kanıt yok. Ancak erken başlanan ameliyat dışı tedaviler (korse ve skolyoza özgü fizik tedavi egzersizleri) ile eğrilikler kontrol altına alınabilir, büyüme sürecinde hastalığın tehlikeli boyutlara ilerlemesi engellenebilir. Ayrıca kapalı uygulanan füzyonsuz omurga cerrahisi (bant ile gerdirme yöntemi) ile daha ağır cerrahilere gerek kalmadan eğrilik düzeltilebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı erken teşhisin önemi giderek artıyor. Erken tanı, daha hafif tedavi yöntemleri ile skolyozun tehlikeli boyutlara ulaşmasını engelleyebilir.

SKOLYOZ RİSKİ KİMLERDE YÜKSEK?

En sık görülen ergenlik döneminde ortaya çıkan skolyozun nedeni bilinmiyor. Sebep olabilecek faktörler konusunda sadece ispatlanamamış teoriler var. En sık öne sürülenler genetik, hormonal ve mekanik teorilerdir. Skolyoz oluşumunda genetik faktörlerin etkili olabileceği düşünülmekle birlikte tam bir genetik geçiş şekli tanımlanamadı. Ayrıca genetik yatkınlık olsa dahi, skolyozun gelişiminde çevresel faktörlerin de skolyoz gelişiminde etkin olabileceği düşünülüyor. Bunun da en çarpıcı örneği tek yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalar.

AİLEDE VARSA RİSK ARTIYOR

Genetik yapı olarak birebir aynı olduğu düşünülen tek yumurta ikizlerinde skolyozun her iki kardeşte birden görülme sıklığı yüzde 70’tir. Yani aynı genetik yapıya sahip olmasına rağmen ikizlerden birinde skolyoz ortaya çıkmayabiliyor. Bu arada anne veya babada skolyoz olduğu zaman birinci derece akrabalarda yüzde 11, ikinci derece akrabalarda ise yüzde 2.4 oranında skolyoz görülme ihtimali olduğu düşünülüyor. Hormonal teorilere gelince... Bu konuda cildimizin rengini sağlayan melatonin hormonu üzerinde duruluyor. Melatonin eksikliğinin skolyoza neden olduğu ileri sürülse de melatonin ilacı kullanımı skolyozu engellemiyor ve düzelme sağlamıyor.

AĞIR ÇANTANIN ETKİSİ YOK

Son olarak mekanik teorilerden söz etmek isterim. Kötü duruş alışkanlığının, ağır çanta taşımanın ya da çantayı tek omuzda taşımanın skolyoz oluşturduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ayrıca bazı spor dallarının, örneğin jimnastiğin skolyoz gelişme riskini artırdığına dair bazı bilgiler çıktı fakat bunun aksini iddia eden bilimsel yayınlar daha fazla. Yani herhangi bir spor dalının skolyoza neden olduğunu gösterir kuvvetli kanıta dayalı bir bilgiye sahip değiliz.

BAŞKA HASTALIKLAR SKOLYOZ YAPABİLİR Mİ?

Nadiren evet. Bu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz: l Nörofibromatozis (deri ve sinir sistemini etkileyen bir hastalık), l Romatizmal hastalıklar, l Omurga kırıkları, l Omurga enfeksiyonları. l Metabolik hastalıklar (Morquio, Gaucher hastalığı gibi).