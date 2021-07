ABD tarihindeki en ikonik kanun kaçaklarından biri olan Billy the Kid lakaplı Henry McCarty, 1880'lerde işlediği suçlarla nam salmış ve toplamda 8 kişiyi öldürmüştü. Arizona ve New Mexico eyaletlerinde aranan McCarty, Şerif Pat Garret tarafından yakalanmıştı. Mahkemede Lincoln County Şerifi William J. Brady ve polis memurlarından birini öldürdüğü gerekçesiyle idam cezası almıştı. Fakat idam edilmeden hapishaneden kaçmayı başaran McCarty, iki ay boyunca farklı yerlerde saklanmıştı. Buna rağmen polis sonunda Fort Sumner bölgesindeki bir çiftlikte yerini tespit etmiş ve yaşanan çatışmada Garret'ın silahından çıkan kurşunla Billy the Kid 21 yaşında hayatını kaybetmişti.

Bonhams müzayede evinin çarşamba günkü açıklamasında, Colt marka tek hareketli altıpatların açık artırmada 2 milyon ila 3 milyon dolar (yaklaşık 17 ila 25,5 milyon TL) arası bir fiyata alıcı bulmasının beklendiği ifade edildi.

Independent Türkçe'nin haberinde yer verdiği detaylara göre tabanca, 50 yıldır Western tarihinde önemli yeri olan silahları ve eşyaları biriktiren Teksaslı Jim ve Theresa Earle çiftinin koleksiyonuna aitti. Jim Earle 2019'da hayatını kaybettiği için ailesi koleksiyonu açık artırmaya çıkardı.

İKONİK HAZİNE

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesinde düzenlenecek müzayedede yer alacak altıpatlar, ABD'nin "erken dönem Western tarihinin en ikonik hazinesi" olarak tanıtıldı ve iyi kondisyonda olduğu belirtildi.

Müzayede evinin açıklamasında "Artık Amerikan mitolojisinin bir parçası haline gelmiş, Garret'ın ‘Çocuk'la kurduğu arkadaşlık, birbirlerine duydukları saygı, yaşanan kovalamaca, yakalama, kaçış ve ölüm bir efsaneye dönüştü" dendi.