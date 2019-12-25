Erken boşalma sorunu kadınları nasıl etkiler?

Erkeklerde erken boşalma sorunu nasıl tanımlanır?





Boşalmanın kontrol edilemediği istemsiz, denetimsiz boşalma sorunu diyebiliriz. Cinsel ilişkinin ön sevişme zamanı dahil, cinsel hazza maruz kalan, zihinsel ve bedensel uyaranların etkisinde, orgazm tetiklenme anını kaçırma ile istemsiz boşalma gerçekleşir. Erken boşalmanın süresi vajina girişi öncesi ise ağır erken boşalma olarak tanımlanabilir. Nesnel bir ölçüm olarak vajene giriş çıkışların sayısı ile de tanı konabilir. 8-15 giriş çıkış ya da derecesine göre 1,2,3,5,7 dakika gibi süreler verilebilir. Yine de çok değişken süreler olduğu için süreden bağımsız, sevişmeden yeterince zevk alamadan istemsiz boşalma diyebiliriz.





Çiftler arasında nasıl sorunlara yol açıyor?





Cinsel sorunlar arasında çok sık görülen erkeklerdeki erken boşalma yani prematürejekülasyon kadın ve erkek ilişkisinde erkeğin utanma ve aşağılanma kaygısı ile yok sayılırcasına, hiç konuşulmayan ama her zaman hissettirilen cinsel ilişki sorunudur. Elbette ki kendi cinselliğine yabancı olan birey diğer bireyin cinselliğine bir o kadar uzak sayılır. Kendi olumsuz inançları ile cinsel partnerinin hayatında vasıfsız, zayıf ve çaresiz birey etiketinden kendini alıkoyamaz.





Erkeklerdeki erken boşalma sorunu kendi hazzından çok kadının alacağı hazza da yönelebileceği için başarılı olma kaygısı kadının cinsel doyumu ile eşdeğer tutulur. Bu durumda erkek orgazm ettiremediğini düşündüğü kadına karşı güçsüz, başarısız, beceriksiz gibi olumsuz hislerin pençesine düşer.





Çoğu zaman evlilik ve ilişki sorunları gerginlik yaratan bir tartışma sonucu iyi bir cinsel ilişki ile giderilebilecek iken erken boşalma sorunu yüzünden daha gergin bir havaya bürünecektir.





Erkekte erken boşalma sorunu, birlikte olduğu kadının cinsel yaşamını ve cinselliğe bakışını nasıl etkiliyor?





Cinsel ilişkiden kasıt öpüşme, okşama, okşanma, sarılma, sürtünme, oral seks ve cinsel birleşme gibi cinsel eylemlerin bütünüdür. Özellikle kadınlar için dokunsal olan cinsel temas duygusal bağın kurulmasında değerli olma, sevilme, önemsenme gibi yakınlaştırıcı bir eylemdir.





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Erken boşalma kaygısı olan erkekte gerçekleştirilmeyen bu yakınlaştırıcı eylem ciddi bir ilişki sorunu olacağı için kadının tepkiselliği ile iyice pekişecektir. Bir cinsel ilişkide ön sevişme bedensel yakınlaşma olarak sevgi dilini ve beğenilme hissini yaşatır. Erken boşalma sorunu yaşayan erkek cinsel doyumun bir parçası olan ön sevişmenin boşalma süresine olumsuz etki yapacağını düşündüğü için ön sevişmenin yaşanmasından kaçınır.





Bu durumda duygusal doyumu yitirmiş olan kadında, hem psikolojik hem de fizyolojik olarak vajinal ıslanma gerçekleşmemesi cinsel birleşmeye hazırlanmasına engel olmuş olur. Bunun sonucunda kadında kuru bir vajenin cinsel birleşme sırasında ağrı duyması ile cinsel isteksizlik ve cinsel kaçınma gerçekleşebilir.





Kadının cinsel doyum adına hem kendisi için hem de partneri için göstereceği cinsel performans erken biten bir cinsel ilişki ile yaratıcılıktan uzak, tekdüze bir ilişkiye dönüşecektir.





Kendi cinselliğini ön planda tutar gibi görünen erkek, kadın tarafından bencil ve saygısız olarak addedilir. Cinsellik adına tek taraflı suistimal edildiğini düşünen kadın, bu değersizlik hissi ile aslında besleneceği cinsel eylemi yaşayamadığı gibi, tam tersi tüketildiği düşüncesine kapılır.





Kendi cinselliğini fantastik kurgularla dinamik tutmak isteyen kadının, bu sorun dolayısı ile bu isteği hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir. Kaldı ki kadının cinsel oyunları ile etkilenmekten korkan erken boşalma sorunlu erkek için zaten bu kadında olmasını istediği bir yoksunluktur.





Erkek bu durumdan nasıl etkileniyor?

Tabi kendi orgazmının yani boşalmasının etkisinde kalan erkeğin, cinsel doyumunun yok sayıldığı kadında nasıl bir izlenim bıraktığını bilmemesi ayrı bir sorun olarak ilişkisine yansıyacaktır. Erken boşalma sorunu yaşayan erkeklerde cinsel alanda kendine güvende azalma, eşini tatmin edememe hissi, yeni cinsel ilişki kurmaktan kaçınma, performans kaygısı ile sertleşme sorunu ve cinsel isteksizlik görülebilir.









*Bu durumda erken boşalma ile ilgili kulağımızda bir sürü yanlış bilgi var diyebilir miyiz?





Evet maalesef öyle. Erken boşalma sorunu yaşayan erkekler ve bu erkeklerle birlikte olan kadınlar için toplum içinde birçok mit var. Mesela bazıları;





Cinsel ilişki cinsel birleşme demektir. Dolayısı ile cinsel birleşme demek orgazm ve haz demektir. Eğer kadın orgazm olamıyorsa bu onun sorunudur.





Erkeğine orgazm yaşatan kadın cinsellikte başarılı bir kadındır. Dolayısı ile cinsel başarı erkeğin orgazmı demektir.





Bir erkek erken boşalıyorsa kadından çok etkilendiği içindir. Yani kadın bununla avunsun daha ne ister ki..





Kadın cinselliği erkeğe hizmet etmektir. Bu durumda kadın orgazmı, doyumu diye beklenti gerçekçi değildir.





Kadın tohum atılan tarla gibidir. Eğer tohum filizlenmez ise bu iyi sulanmadığından değil tarlanın verimsizliğindendir. Dolayısı ile

kadın azla yetinmeyi bilmelidir.





Kadın erkeğini seviyorsa cinselliği sorun etmemelidir. Böyle bir beklentisi olan kadın cinsellik düşkünü kadındır. Bu da toplumca hoş karşılanmaz.

Cinsel mitler daha çok sıralanabilir ama kültürel olarak kadın cinselliğinin ayıplandığı kapalı toplumlar için bu mitler gerçeklerdir.





Bu sorunu yaşayan çiftlere ne önerirsiniz?





Erken boşalma sorunu önemsenmesi gereken cinsel ilişki sorunudur. Cinsel terapi ile bu sorunun altında yatan yaşanmış cinsel travmatik deneyimler, olumsuz yaşam şartları, öğrenilmemiş cinsel bilgi ve konuşulmamış cinsellikle daha birçok sorun çözümlenebilir.





Bu konuda profesyonel terapistlerden danışmanlık ya da cinsel ilişki terapisi alınabilir. Cinsellik çiftler arasında özel yaşanan bir eylem olmakla birlikte eğer danışmanlık istenirse bunun hassasiyetine özen gösterecek deneyimli cinsel terapistlerden (psikiyatrist ya da klinik uzman psikolog) olumlu geribildirim alacaklardır.



