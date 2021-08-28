Doğum Öncesi Erken doğum riski, hamileliğin ilk haftalarında tespit edilebilir

Erken doğum riski, hamileliğin ilk haftalarında tespit edilebilir

Doğum Öncesi

Erken doğum riski, hamileliğin ilk haftalarında tespit edilebilir

İngiltere’de yapılan bir araştırma, erken doğum riskinin hamileliğin ilk haftalarında tespit edilebileceğini ortaya koydu.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:08 Son Güncelleme:
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Tommys.org’un haberine göre, King’s College London araştırma merkezinin yürüttüğü çalışmada, İngiltere’de 4 hastaneden 346 hamile kadının sağlık verileri incelendi.

Gebeliğin 10-15 ve 16-23 haftalarında kadınların servikovajinal sıvı örnekleri incelenerek, bakteri ve biyokimyasal topluluklarına göre gruplandırıldı.

Bunun yanı sıra anne adaylarının servikal uzunluk ölçüleri kontrol edildi ve hangi bebeğin erken doğabileceğini görmek için takip yapıldı.

Araştırma sonucunda, ilk kez belirlenen "Lactobacillus acidophilus" isimli bakteri türünün erken doğum riskini engelleyeceği ortaya konuldu.Bilim insanları, bakteri türünün, erken doğum riskini önlemek ya da erken tespit edebilmek için bir yöntem olabileceğini kaydetti.

Çalışmada, erken doğum riski taşıyan annelerin, servikovajinal sıvısındaki belirli bakteri ve kimyasallara bakılarak, testlerden geçirilerek tespit edilebileceği bildirildi.

Birleşik Krallık’ta her yıl 60 bin bebeğin prematüre olarak doğduğunu, bu çalışmanın erken doğumu öngörmek ve önlemek için yeni bir umut olabileceği kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları, "Journal of Clinical Investigation" dergisinde yayımlandı.


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